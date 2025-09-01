Muere una mujer de 85 años tras caer accidentalmente desde un segundo piso en El Ejido (Almería)

Una mujer de 85 años ha fallecido tras precipitarse de manera «accidental» desde el segundo piso de su vivienda en el núcleo costero de Almerimar, en El Ejido (Almería).

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, en la calle Palo Mayor. A las 8:20 horas, un particular alertó de que una mujer había caído por una ventana junto a la conocida como plaza del Tiburón, según han trasladado fuentes de la Guardia Civil y del 112 Andalucía a Europa Press.

La anciana fue trasladada con vida y consciente al Hospital Universitario Poniente de El Ejido, donde acabó falleciendo debido a la gravedad de sus lesiones. Según los primeros indicios de la investigación y la declaración de algunos testigos, la mujer cayó «de forma accidental» desde su vivienda, ubicada en un conjunto residencial.

Además, el conductor de un patinete ha muerto este lunes al chocar con un turismo en la carretera AL-9008, en El Ejido, según informa el 112.

El accidente se ha producido a las 6:00 horas, en la vía que une las localidades de San Agustín y Almerimar. Los testigos alertaron al 112 de que había una persona gravemente herida. A su llegada, los sanitarios del 061 sólo han podido confirmar la muerte del conductor del patinete, del que no han trascendido más datos.