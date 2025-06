Moreno: «Es ridículo que tomemos el café en español pero pasemos una puerta y nos pongamos pinganillos»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado el sinsentido de tener que usar pinganillos en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona, algo que los ciudadanos pueden ver «ridículo» e «incomprensible», y ha culpado a Pedro Sánchez de ser el «promotor» de la «polémica» para «desviar el tiro».

«Respetamos y amamos las lenguas cooficiales, es un rico legado cultural y los españoles tenemos la suerte de tener lenguas como el euskera, el catalán, el gallego o el valenciano, pero no deja de ser un tanto ridículo para los ciudadanos que un grupo de 20 personas que hemos estado tomando café, hablando en español y comunicándonos alegremente, pasemos el arco de una puerta y de buenas a primeras nos pongamos los pinganillos para hablar entre nosotros», ha apuntado Moreno, que ha insistido en que todo esto puede resultar «algo extraño e incomprensible para una parte importante de los españoles».

«¿Cuál es el sentido de una reunión? Al final es comunicarse en el marco del debate y la reflexión, así que llevar las cosas más allá de lo razonable no me parece sensato», ha rematado el presidente andaluz, que considera que la polémica beneficia a Sánchez porque logra «desviar el tiro», alejando el foco de los escándalos que sobrevuelan el PSOE y la Moncloa.

Moreno también ha valorado el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya levantado para no usar pinganillo cuando el lehendakari Imanol Pradales ha iniciado su intervención en vasco. «Yo no soy ayusólogo y por tanto no soy capaz de interpretar las decisiones ni las posiciones de una compañera. Eso lo tiene que valorar ella. Aquí cada uno tiene libertad para hacer lo que considere más oportuno. Yo me he quedado y he oído las intervenciones de todos los presidentes porque me interesaban todos», ha zanjado.

Según ha podido saber OKDIARIO, hasta cinco barones autonómicos del Partido Popular han hecho uso del pinganillo para escuchar la traducción simultánea del lehendakari: Juanma Moreno, Marga Prohens (presidenta de las Islas Baleares), Alfonso Rueda (presidente de Galicia), María José Sáenz de Buruaga (presidenta de Cantabria) y Gonzalo Capellán (presidente de La Rioja).

Ayuso, que se ha incorporado al encuentro una vez que los presidentes han vuelto a intervenir en español, ha defendido que el pinganillo «es una maniobra del independentismo» y «un esperpento para hacernos sentir extranjeros en nuestra propia casa».