Moreno presenta un plan de 85 millones para climatizar las aulas andaluzas contra el calor

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles una inversión total de 85 millones de euros para mejorar la climatización en centros educativos públicos. El paquete se divide en 55 millones para el nuevo plan Mejora tu centro y otros 30 millones para extender la bioclimatización a 80 colegios e institutos más. Desde 2019 la Junta ha ejecutado 452 actuaciones en casi 500 centros, con un esfuerzo acumulado que supera los 170 millones.

Moreno, que ha asistido a la inauguración del curso escolar 2025/26 en el CEIP Los Llanos de Almonte (Huelva), ha defendido su compromiso «con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la renta o de las capacidades».

El presupuesto andaluz de educación pública ha crecido un 50% desde 2018, último año del PSOE en la Junta, y en 2025 ha superado los 9.000 millones. Moreno también ha citado otras mejoras de indicadores, como los 6,5 puntos menos de abandono escolar y los 10 puntos más de titulación entre jóvenes de 20 a 24 años. «La mayoría de las medidas adoptadas han sido fruto del diálogo social, algo que agradezco a las organizaciones sindicales y las patronales», ha remarcado.

En materia de personal, ha resaltado la equiparación salarial con la media nacional (los profesores andaluces eran los peor pagados de España) y el refuerzo de plantillas: 6.500 docentes más comprometidos hasta 2026, de los que 3.000 se incorporan este curso, junto a medidas para reducir la carga burocrática.

En atención a la diversidad, ha situado en 14.000 los especialistas de educación especial, un 37% más que hace siete años. «Cada alumno es único y distinto y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus capacidades. Tenemos la obligación y la determinación de ayudarles a que así sea», ha subrayado.

🔴 Vamos a poner en marcha un nuevo Plan dotado con 55 M€ para mejorar el confort y la climatización en las aulas de #Andalucía. Se suma a las 472 actuaciones en 500 centros efectuadas ya por valor de 170 M€. Cumplimos y seguimos avanzando en este objetivo. pic.twitter.com/h9Eva6hlqw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 10, 2025

El plan de ayudas a familias se mantiene con casi 900 millones y un ahorro medio estimado de 820 euros por hogar, donde se incluye la gratuidad de libros de texto para unos 885.000 alumnos (57 millones de inversión) y la congelación de precios de aula matinal, comedor y extraescolares.

Andalucía afronta el inicio del curso con 7.200 centros y unos 131.000 docentes. Este miércoles han abierto los colegios de Infantil y Primaria, mientras que los de Secundaria, Bachillerato, FP y Educación de Adultos arrancarán el próximo lunes, y las enseñanzas de Régimen Especial lo harán el día 22. En el CEIP Los Llanos, sede del acto, el presidente ha puesto como ejemplo la integración de su alumnado, con hasta una decena de nacionalidades.

Moreno ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.