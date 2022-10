La Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno quiere recuperar lo máximo posible de los, al menos, 680 millones de euros malversados por los gobiernos socialistas en Andalucía. Tanto es así que, tal y como han confirmado a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ejecutivo andaluz, está previsto que los servicios jurídicos de la Junta presenten un escrito ante el juez de los ERE, José Ignacio Vilaplana, para subrayar que no renuncian a las indemnizaciones del fraude socialista de los ERE en ninguna de las aproximadamente 130 piezas separadas que aún están en los juzgados. En este sentido, el Gobierno andaluz exige que se eleven la fianzas de los condenados e investigados al dinero que presuntamente hayan malversado con el objetivo de recuperar lo máximo posible.

Todo ha surgido a partir de un auto dictado recientemente por el juez José Ignacio Vilaplana sobre las ayudas a la empresa Fundaciones Caetano. En él, el magistrado deslizaba que la Junta de Andalucía renunciaba tácitamente a las compensaciones correspondientes a los delitos cometidos por los socialistas. Por ello, el Gobierno de Juanma Moreno, a través de sus servicios jurídicos, ha decidido presentar un recurso de reforma en el que se pretende aclarar que quieren recuperar todo lo que sea posible de los millones de euros malversados por altos cargos socialistas en la comunidad.

Los abogados de los responsables de las ayudas concedidas a la empresa Fundaciones Caetano (que recibió indemnizaciones a cargo de los ERE) habían pedido el sobreseimiento del caso ya que, en teoría, el Ejecutivo andaluz renunciaba a las indemnizaciones. Por ello, la Junta pide ahora al juez José Ignacio Vilaplana que exija fianzas para los acusados por la misma cantidad que el dinero presuntamente defraudado, con el objetivo de garantizar la recuperación de los fondos.

Al entender Vilaplana que de forma tácita la Junta de Andalucía renunciaba a las indemnizaciones, estableció unas fianzas mínimas para los acusados, por lo que en caso de terminar siendo condenados únicamente habrían tenido que pagar las costas, y no lo defraudado.

130 casos

Pese a los indultos, los casos archivados por prescripción de los delitos y demás tejemanejes para librarse de condenas por prevaricación y malversación, lo cierto es que en los juzgados de Sevilla todavía se investigan unos 130 casos ligados a la corrupción de la Junta socialista de Andalucía que durante 37 años ha gobernado la comunidad.

El caso ERE es sólo la punta del iceberg. Faffe, Isofotón, Invercaria… Son incontables las tramas corruptas que aún se investigan sobre las casi cuatro décadas de chiringuito socialista en la región. Según explican fuentes conocedoras a OKDIARIO Andalucía, de las más de 180 piezas separadas que se generaron, aún quedan por resolver unas 130. Las 50 restantes, según las mismas fuentes, han prescrito casi todas. Es decir, que gracias a la lentitud judicial los corruptos socialistas andaluces consiguen irse de rositas.

La juez Mercedes Alaya comenzó esta andadura en 2011. Hoy, 12 años después, son los magistrados María Núñez Bolaños, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana quienes llevan el peso principal de estas piezas.

Prisión de Griñán

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado parar la entrada en prisión del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados.

Los miembros del Ejecutivo se han pronunciado públicamente sobre la concesión del indulto al ex líder socialista y han reconocido que están abiertos a concederles esta medida de gracia. Miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, salió incluso en defensa de Griñán, condenado en firme, y afirmó que «ninguno –de los condenados– se había enriquecido personalmente». Esto ha provocado que el tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Sevilla, haya decidido preguntar a las partes personadas antes de dicta el auto de ejecución de la pena privativa de libertad.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla no enviará a Griñán, condenado a seis años de cárcel, a prisión hasta que el Ministerio Fiscal y las acusaciones emitan un informe en el que aleguen si la condena debe ejecutarse antes o después de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto del ex líder del PSOE. Los magistrados han decidido preguntar a las partes tras valorar y prever que existen altas probabilidades de que Sánchez conceda el indulto a un ex presidente de su partido, según explican fuentes judiciales a OKDIARIO.