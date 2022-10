El Gobierno logra parar la entrada en prisión de Griñán al reconocer que está abierto a indultarle

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado parar la entrada en prisión del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ocho ex altos cargos socialistas por el desvío de 680 millones de euros destinados a los parados. Los miembros del Ejecutivo se han pronunciado públicamente sobre la concesión del indulto al ex líder socialista y han reconocido que están abiertos a concederles esta medida de gracia. Miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, salió incluso en defensa de Griñán, condenado en firme, y afirmó que «ninguno –de los condenados– se había enriquecido personalmente». Esto ha provocado que el tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Sevilla, haya decidido preguntar a las partes personadas antes de dicta el auto de ejecución de la pena privativa de libertad.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla no enviará a Griñán, condenado a seis años de cárcel, a prisión hasta que el Ministerio Fiscal y las acusaciones emitan un informe en el que aleguen si la condena debe ejecutarse antes o después de que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto del ex líder del PSOE. Los magistrados han decidido preguntar a las partes tras valorar y prever que existen altas probabilidades de que Sánchez conceda el indulto a un ex presidente de su partido, según explican fuentes judiciales a OKDIARIO.

Así, los jueces han atendido al artículo 4 del Código Penal que dice: «Si mediara petición de indulto, y el juez o tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada».

El Gobierno de Sánchez ha aprovechado los medios de comunicación para enviar un mensaje poco dudoso al tribunal sentenciador sobre la posible concesión del indulto a Griñán. Los magistrados, tras valorar las probabilidades de que el condenado pueda beneficiarse de esta medida de gracia, han decidido paralizar, por el momento, la ejecución de la sentencia a la esperar a que se pronuncie el resto de las partes. Así, explican a OKDIARIO, Griñán cuenta con un beneficio «con el que no contaría ningún ciudadano de a pie si fuese condenado». Añaden: «Y es que el Ejecutivo no se pronuncia públicamente sobre la posible concesión a cualquier español de esta medida de gracia antes de que el tribunal sentenciador ordene la ejecución de la pena».