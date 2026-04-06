Montero, sobre sus mensajes de apoyo a Ábalos: «Son cosas de compañeros de partido»

María Jesús Montero ha defendido este lunes sus mensajes de apoyo a José Luis Ábalos al asegurar que eran palabras entre compañeros de partido y que se han sacado de contexto. La dirigente socialista ha sostenido que esos mensajes, enviados en julio de 2022, pertenecen al ámbito personal y nada tienen que ver con el Gobierno ni con la investigación sobre el ex ministro por el caso de las mascarillas.

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata socialista a las próximas elecciones autonómicas se ha pronunciado así después de la publicación de varios mensajes en los que trasladaba su respaldo a José Luis Ábalos. En esos textos, Montero valoraba mucho sus palabras, aseguraba tenerle «en el alma», le llamaba «amigo» y le enviaba un «besazo».

Durante una entrevista concedida este lunes, Montero ha restado importancia al contenido de esos mensajes y los ha enmarcado en una relación personal y política de compañerismo. Según ha explicado, se trata de mensajes «cariñosos» de un momento en el que, según su versión, no se conocía la situación que después ha rodeado al ex ministro de Transportes.

La también ex ministra de Hacienda ha sostenido que cuando envió esos mensajes, en julio de 2022, desconocía la investigación sobre Ábalos por los presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por ello, ha insistido en desligar de forma tajante ese intercambio privado del procedimiento judicial vinculado al llamado caso de las mascarillas.

Montero ha defendido además que esos mensajes no guardan relación con la acción del Ejecutivo y ha recalcado que sólo responden a vínculos personales entre militantes y dirigentes del mismo partido. En esa línea, ha lamentado que se hayan difundido conversaciones de Whatsapp y ha llegado a cuestionar que alguien pueda soportar la publicación de ese tipo de comunicaciones privadas.

La dirigente socialista ha tratado así de separar el contenido de esos mensajes del proceso judicial sobre el caso de las mascarillas. Su tesis es que el intercambio con Ábalos se produjo en un contexto completamente ajeno a los hechos que ahora se investigan y que, por tanto, no puede interpretarse como una validación política de la conducta atribuida al ex ministro.