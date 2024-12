Melilla ciñe la prohibición de la megafonía nocturna para llamar al rezo a sólo una de sus 17 mezquitas

La prohibición del uso de la megafonía para la llamada a la oración en las mezquitas de Melilla entre las 21:00 y las 9:00 horas sólo afecta a la Mezquita Central, según afirmó este miércoles el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura (PP). La medida, adoptada después de las quejas y denuncias vecinales, aún no ha entrado en vigor y sólo hay constancia de ella por la fotografía de un documento filtrada a la prensa local.

La Comisión Islámica de Melilla (CIM) reaccionó con un comunicado en el que mostraba su rechazo a la nueva norma porque «afecta gravemente a la práctica religiosa diaria de la comunidad musulmana».

Por su parte, Ventura ha defendido la postura de los técnicos de Medio Ambiente que, según ha remarcado, no han hecho más que aplicar la ley. De lo contrario, los funcionarios habrían incurrido en «prevaricación». «A nosotros nos llegan una serie de denuncias sobre la Mezquita Central por ruido y los técnicos correspondientes tienen que emitir un dictamen», explicó.

Su departamento realizó un estudio de ruidos en el centro histórico de la ciudad y detectó el problema: la Mezquita Central. Pero la idea era flexibilizar al máximo la respuesta legal para «no perjudicar a toda la comunidad musulmana por una única mezquita».

Según recoge El Faro de Melilla, Ventura mantuvo una reunión con el presidente de la CIM, Farid Abdel-Lah, para abordar el asunto y plantear soluciones. En el encuentro se barajó la posibilidad de bajar los decibelios de la megafonía de la Mezquita Central: «Se trató el tema con muchísima sensibilidad porque no queremos influir negativamente en cuestiones religiosas. Le pedimos que hablara con el iman para que se bajaran los decibelios, no es nuestra intención herir sensibilidades».

En la reunión se acordó que el resto de mezquitas de la ciudad podían seguir funcionando como hasta ahora, puesto que no hay denuncias contra ellas. «El informe dice que el único lugar donde hay ruidos potentes y a horas impropias es en la Mezquita Central, y así se lo trasladamos al presidente de la CIM para que ejerciera como mediador y se calmara el ruido lo máximo posible», aseguró el consejero.

No obstante, la Comisión Islámica de Melilla cargó en su comunicado contra Medio Ambiente, denunciando que la medida suponía «una restricción desproporcionada» que vulnera la libertad religiosa y su «derecho a practicar la fe».

De ahí la «sorpresa» del consejero cuando, días atrás, la CIM puso el grito en el cielo: «¿Para qué sirven las reuniones entonces? No sé qué quieren demostrar con ese comunicado, pero no es la manera de hacer las cosas. Siempre somos muy respetuosos con ellos. A lo mejor es que no quiere que la comunidad musulmana sepa que viene a verme», zanjó Ventura, en alusión a Farid Abdel-Lah.

El consejero cree que detrás de estos ataques está el enfrentamiento que la federación religiosa mantiene con algunas asociaciones musulmanas. «Hay un conflicto entre entidades y al final nos salpica al técnico y a mí. La CIM nos ha metido en este caso para que nos señalen los musulmanes», lamentó.

En la ciudad hay 17 templos musulmanes y la Mezquita Central, inaugurada en 1947, es la más grande e importante de Melilla. La ciudad autónoma se reparte, casi al 50%, entre fieles musulmanes, la mayoría de origen marroquí, y cristianos.

Las mezquitas realizan cinco llamados diarios a la oración (adhan), correspondientes a las cinco oraciones obligatorias del Islam: antes del amanecer, al mediodía, por la tarde, tras la puesta de sol y por la noche. Las mezquitas disponen de un sistemas de altavoces para hacer los llamados públicos, que son una parte importante de la identidad y la vida diaria de la comunidad musulmana.

El horario de cada oración varía según la época del año. Actualmente, en Melilla la primera llamada se realiza sobre las 6:30 horas, que es la que impide a los vecinos de las mezquitas conciliar el sueño. El resto de llamadas se efectúan a las 13:05, 15:45, 18:05 y 19:30 horas.