Una madre soltera de Mojácar: «El nº 1 del PSOE me ofreció trabajo en el Ayuntamiento si le votaba»

«Manolo, serás alcalde». La frase la pronuncia el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ante el número 1 del PSOE en Mojácar, quien hasta el momento no se había visto salpicado por el escándalo de la compra de votos en esa localidad almeriense. Ahora, una madre soltera cuenta a OKDIARIO en exclusiva cómo Manuel Zamora le ofreció un puesto de trabajo como administrativa en el Ayuntamiento si les votaba en los comicios de este domingo 28 de mayo.

Esta mujer, que tiene miedo a sufrir represalias, cuenta a este periódico –y demuestra con pruebas– cómo intentaron comprar su voto. Era finales de abril. Adrián, un vecino latinoamericano que ella conoce desde que se trasladó hace cinco años a Mojácar, le preguntó: «¿Tú votas?». Ella, sorprendida, se giró y le contestó: «¿Cómo que si voto?». El amigo le explicó que si estaba censada en el pueblo para poder apoyar a una de las candidaturas que se presentaban. María –nombre ficticio– le respondió que sí. Entonces, a partir de ahí, la red comenzó el modus operandi establecido para captar su voto.

Este amigo puso en contacto a la víctima con Pedro Morales, otro de los implicados en la trama que ha declarado este jueves ante el juez. El 21 de abril, la afectada escribió a este investigado que hace de intermediario entre el vecino latinoamericano –que es el captador– y los políticos socialistas. Sabe que «quieren verse con ella» pero no sabe quiénes ni por qué. «Hola, Pedro soy María, la amiga de Adrián. Quedamos a las 5:30 en Los Cuartos en La Fuente. ¿Te viene bien?».

Éste le contesta a través de un audio, al que ha tenido acceso OKDIARIO, y le responde: «Sí, sí no te preocupes que cuando me has llamado estaba en una reunión. Van a ir mi amigo el candidato (en referencia a Manuel Zamora) y dos compañeros míos que yo no puedo. Muy buena gente, gente joven. Muchas gracias».

Ese mismo día, María se presenta en la cafetería a la hora acordada. Media hora después se presentan Francisco Bartolomé Flores y Cristobal Vizcaíno González, número 2 y 5, respectivamente, del PSOE en Mójacar y ambos detenidos en la trama de compra de votos del partido socialista. Unos minutos después llegó Manuel Zamora. «Me he retrasado porque estaba en una comida», se excusó.

En ese encuentro, los socialistas aprovecharon la situación de vulnerabilidad que atravesaba la víctima: una madre soltera y desempleada. «Te damos un puesto como administrativa en el Ayuntamiento si nos votas», afirmó el número 1 según la testigo. La afectada le espetó: «Claro, eso suponiendo que ganas». Le respondió: «No, no defiendo vuestras ideas». Y se marchó mosqueada.

Un mes después, el 24 de mayo, los números 2 y 5 de la lista del PSOE al Ayuntamiento de Mojácar fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como cabecillas de la trama de compra de votos en la localidad almeriense por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera (Almería). Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno pasaron a disposición judicial. Bartolomé, un trabajador autónomo propietario de un comercio, es un relevante socialista de la localidad. Vizcaíno, es un conocido hostelero y licenciado en Ciencias del Deporte posee su negocio de hostelería en la localidad alicantina de Torrevieja.

La causa surge a raíz de la denuncia que interpuso la actual alcaldesa, Rosa María Cano Montoya, del Partido Popular, tras ser avisada por un vecino al que intentaron comprar su voto. La presunta organización habría comprado decenas de votos en Mojácar durante las últimas semanas y la Guardia Civil habría confirmado la relación de esta trama con una serie de candidatos del PSOE en Mojácar. De los siete detenidos, dos forman parte de la actual lista electoral socialista pero los agentes investigan la relación de más candidatos. La lista la conforman 13 candidatos y cinco suplentes.

Hasta el momento, no se había demostrado la vinculación del candidato socialista a la Alcaldía con la trama. Sin embargo, ahora los agentes de la Benemérita poseen información relevante que podría implicar al número 1 del PSOE en la localidad almeriense.

«200 votos» por lo menos

Después de que se produjeran las detenciones y que la prensa nacional se trasladara hasta Mojácar para cubrir el suceso, la víctima se reunió con el captador. Le tendió una trampa al ciudadano latinoamericano que había abusado de la relación de amistad que ambos mantenían para cobrar presuntamente una comisión, puesto que los cabecillas le daban 50 euros a los intermediarios por cada persona que captaran.

OKDIARIO reproduce en exclusiva la cinta en la que el captador reconoce que Manuel Zamora y los otros políticos se reunieron con muchos vecinos para ofrecerle los mismo que a María: un trabajo, si consigue la Alcaldía, a cambio del voto. «No sólo fuiste tú, sino 200 más». Esa es la cifra que estipula un sólo miembro de la trama.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil tienen grabaciones de los miembros de la supuesta trama socialista de Mojácar ofreciendo dinero a cambio de votos. Se trata de pinchazos telefónicos grabados con autorización judicial, que registran a los integrantes de la trama negociando con inmigrantes de origen latinoamericano la compra de sus votos en las elecciones municipales a cambio de entregarles entre 100 y 200 euros.