La Junta une a Picasso, Juego de Tronos y Lola Flores en su espectacular spot promocional de Andalucía

«Esto no es un anuncio. Es una advertencia». Así arranca la espectacular campaña publicitaria de la Junta de Andalucía para la promoción turística internacional de la comunidad. El anuncio, narrado por el actor Peter Dinklage, Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, tiene como lema Andalucía te rompe y gira en torno al impacto indeleble que el patrimonio de la región deja en los viajeros que osen a visitarla.

La campaña se apoya en la cultura como elemento fundamental para destacar la infinita oferta andaluza, poniendo en el foco aspectos como la música, la poesía, el arte o su patrimonio arquitectónico y recurriendo a una estética rompedora con referencias a andaluces universales como Federico García Lorca, Paco de Lucía, Pablo Picasso o Lola Flores.

«Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar… un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Huye. ¡Huye! Mejor quédate en Manhattan. Búscate un piso en Berlín. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco (de Lucía) y Picasso. No preguntes por Lola (Flores). No escuches a los poetas que han pasado por aquí. ¡Ay, caballo grande! ¡Ay, dolor de nieve! Pero, si a pesar de todo, se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian crush», reza la campaña.

Y es que quien visite Andalucía ha de saber que una vez entre en su atmósfera «ya no podrá olvidarse de ella». La campaña, ideada por Ogilvy Madrid, refleja el viaje interior que experimenta el turista que pisa esta tierra, «un lugar capaz de romperte los esquemas», ya que visitar Andalucía «tiene consecuencias». «Nuestro deber era advertirlo», explica la agencia en un comunicado.

Presente en tres continentes

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Arturo Bernal, ha presentado este lunes la nueva campaña de promoción turística, que incluye más de 800 acciones de comunicación y que recorrerá espacios icónicos como Londres -en soportes exteriores en Leicester Square, Westminster Bridge, Camden Town y Portobello-, Estados Unidos -Times Square en Nueva York, sus aeropuertos JFK y Newark y el de Fort Lauderdale, en Miami- o enclaves emblemáticos en México, Canadá, Japón o China.

Bernal ha señalado que para esta acción de comunicación «había que repensar la identidad de Andalucía, cambiar el concepto que se ha vendido hasta ahora de nuestra tierra en el exterior», para lo que se apoya en la cultura como elemento matriz, un elemento «en el que nadie puede competir con Andalucía».

El consejero ha explicado que la campaña, con una inversión de 38 millones de euros, se ha construido «desde la cultura y desde las personalidades que pisaron esta tierra». «Rompe con los tópicos y enarbola con orgullo lo que somos», ha afirmado. Para situar a Andalucía en «el centro de todas las miradas», se prestará especial atención a los mercados internacionales y se desplegará una potente presencia en tres continentes.

En este sentido, Bernal ha apuntado como objetivos la consolidación de los mercados tradicionales europeos y, especialmente, reforzar el posicionamiento en los emisores de Norteamérica, Asia y el Pacífico, países cuyos viajeros «tienen una mayor estancia y un gasto elevado en destino».

El consejero de Turismo ha remarcado el carácter internacional de una campaña «muy poco convencional, que permitirá impactar en el tramo de edad de la Generación Z», un público «que ahora mismo está formado por los prescriptores del mercado turístico, pero que en los próximos años serán los principales consumidores».

Bernal ha hecho hincapié en que esta generación reúne un público potencial «de cientos de millones de personas que van a recibir un mensaje alto y claro: si vienes a conocer Andalucía no podrás olvidarte de ella, se te quedará dentro y querrás volver, una y otra vez, porque Andalucía te rompe».

El acto, celebrado en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, ha sido presentado por Macarena Gómez y ha contado con la actuación de Antonio Reyes y con una proyección de la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, rodada en la catedral gaditana.