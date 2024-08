Juanma Moreno llama a los andaluces a tomar conciencia del «robo» del concierto fiscal para Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía y presidente de los populares en la comunidad, Juanma Moreno, ha hecho este domingo un llamamiento a los andaluces para que «tomen conciencia cívica del robo y atropello»que supone para Andalucía el cupo catalán fruto del acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas de ERC para lograr investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa.

Durante su intervención en el acto de inicio del curso político del PP en Alhaurín El Grande (Málaga), Moreno ha defendido que «si queremos tener más médicos, más colegios, más infraestructuras y más futuro, necesitamos igualdad. No vamos a admitir lo contrario», ha asegurado tras alentar a los andaluces a «reaccionar porque no va a venir nadie de fuera a defender los intereses de Andalucía». «Reclamo conciencia cívica y compromiso colectivo», ha relatado el presidente del PP andaluz.

El cupo catalán quiebra el principio de igualdad y solidaridad entre españoles. ¿Nos vamos a callar? NO. Los andaluces tenemos que defender el futuro de nuestra tierra. Reclamo conciencia cívica, cohesión social y compromiso colectivo. Hay que movilizarse por #Andalucía. pic.twitter.com/PLBd8VzM1N — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 25, 2024

En Andalucía, «hemos planteado siempre un Gobierno de gestión y vamos a seguir gestionando, porque no hay otra cosa que nos preocupe más que gestionar lo mejor que podamos y sepamos los intereses de todos. Pero cuando la gestión queda comprometida al escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero y al presidente Sánchez negando una financiación justa para Andalucía, donde perdemos 1.500 millones y se nos niega un fondo de compensación; y cuando se hace un cupo a Cataluña, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Vamos a estar callados?», ha espetado Moreno.

«Como presidente de la Junta y del PP no puedo estar callado, pero esto trasciende a la Junta y al PP. Esto es un problema colectivo de ocho millones y medio de andaluces que no pueden callar, que no pueden mirar para otro lado. Estamos defendiendo Andalucía y, en su defensa, la de toda España», ha argumentado Juanma Moreno, que ha dejado claro que Andalucía «tiene el peso suficiente para dar la batalla frente a la desigualdad que también van a sufrir gallegos, riojanos, castellanomanchegos, extremeños y valencianos».

Por último Moreno ha censurado la «enésima mentira» de la ministra María Jesus Montero al decir que no era un cupo, «cuando hasta desde sus propias filas, como el señor Borrell, han dicho que estaba mintiendo y que lo que ha pactado es un cupo». «Es una falsedad más, una traición más», le ha reprochado, para cuestionar que «ha hecho como ministra justo lo contrario de lo que decía como consejera».