Juanma Moreno: «Es indigno, la política de inmigración en España la decide un prófugo de la Justicia»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado duramente este martes contra el acuerdo entre el Gobierno socialista y Junts sobre el reparto de menores migrantes no acompañados (menas), calificándolo como «la enésima cesión» del presidente Pedro Sánchez al líder independentista Carles Puigdemont. En una rueda de prensa conjunta con el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, tras un encuentro institucional en el Palacio de San Telmo, Moreno ha denunciado la falta de transparencia del Ejecutivo nacional y ha advertido que Andalucía no aceptará «imposiciones» ni el «chantaje permanente» de Puigdemont.

«Estamos ante un desastre. ¿Qué manera de gobernar es esta donde se reúnen las consejerías de los distintos territorios en la Conferencia sectorial de inmigración y no se dice nada sobre este acuerdo?», ha cuestionado Moreno, en referencia a la reunión celebrada ayer en la que, según él, el Gobierno omitió detalles sobre el pacto con Junts para reformar la Ley de Extranjería. El líder andaluz ha criticado que sea Puigdemont, desde Waterloo, quien «decida la política migratoria de este país» a más de 2.000 kilómetros de España, mientras Cataluña queda exenta de asumir una carga significativa, con un cupo de «solo 20 o 30 menores» frente a otras regiones.

Moreno ha subrayado que el trato del Gobierno a las comunidades autónomas se da «sin información, sin acuerdo y sin financiación», exigiendo a Sánchez que garantice las fronteras y proporcione recursos para atender la «inmensa demanda» de menores migrantes. Sobre la posibilidad de recurrir el acuerdo ante los tribunales, como ya ha anunciado Madrid, ha indicado que Andalucía lo estudiará cuando el Gobierno «se digne» a ofrecer información legal suficiente, aunque no lo descarta por «dignidad institucional y sentido común».

Por su parte, Alfonso Rueda, presidente de Galicia, ha expresado su asombro ante el hecho de que Puigdemont determine «cuántos menores no acompañados tienen que venir a Andalucía o a Galicia». «Si nos lo dicen hace tiempo, no nos lo creeríamos», ha afirmado, acusando al Gobierno de estar «absolutamente chantajeado» por los independentistas. Rueda ha destacado que las plazas de acogida en Galicia están «colmatadas» y ha reclamado planificación, financiación y consenso, lamentando que el acuerdo se conociera por la prensa y no en la Conferencia sectorial. Sobre un posible recurso judicial, ha dicho que primero analizarán el pacto, pues «para tener éxito hay que saber qué se recurre», y ha añadido con resignación: «Es muy triste que nos quede la justicia como último recurso».

Ambos líderes del PP, reunidos para tratar temas como la educación y el fortalecimiento de la Unión Europea, han coincidido en su rechazo a la gestión del Gobierno central y en su defensa de la solidaridad de sus regiones, siempre que se haga con equidad y apoyo estatal.