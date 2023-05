Juanma Moreno atiende a OKDIARIO en uno de sus sitios preferidos, Barbate, una tierra que le emociona «porque su gente es muy buena y trabajadora». A sus espaldas, un arenal infinito bañado por las cálidas aguas andaluzas. Un sitio idílico que, sin embargo, como tantos otros tiene grandes problemas de desempleo y falta de industria. «Este municipio es muy atractivo pero el turismo dura dos meses y eso no puede ser». Esta es una de las obsesiones del presidente de Andalucía, conseguir traer industrias e inversiones; el problema es, como recuerda Moreno, que «el 73% de los municipios en Andalucía están gobernados por la izquierda, y yo muchas veces me mato para traer una inversión y cuando por fin la consigo, resulta que el Ayuntamiento no le da la licencia».

Para acabar con este problema hay que acabar primero con el sanchismo. «Yo soy muy optimista y creo que estas elecciones van a ir bien, pero no sólo para el PP sino que van a ir bien para los municipios que elijan buenos candidatos y elijan un proyecto político serio. Creo que ya estamos hartos de populismo y de sanchismo. Y yo creo que ahora lo que toca es un cambio. Se hizo un cambio grande el 19 de junio de 2022 [cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta], pero recuerdo que el 73% de los municipios de Andalucía los gobierna la izquierda. Yo muchas veces me mato para traer una inversión y cuando por fin consigo que la inversión venga, resulta que no le da la licencia el Ayuntamiento. Si queremos que todo esto funcione, tenemos que cambiar también».

En este sentido, Moreno resalta que para seguir avanzando es fundamental que la Junta de Andalucía y los municipios se coordinen como un engranaje perfecto. El caso de José María Bellido en Córdoba es un ejemplo claro. ¿Por qué? «Porque sabíamos que eso era bueno para Córdoba y para Andalucía. Entonces dijimos hasta 300 millones de euros vamos a poner para crear una base de logística, un centro logístico que va a ser neurálgico no sólo para Córdoba, sino para el conjunto de Andalucía, y por eso hemos hecho una inversión que va a ser muy positiva para la población. Nosotros estamos en una zona geoestratégica de España y de Europa y tenemos que potenciar la logística que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Tenemos que establecer, se están haciendo bases por parte de toda Andalucía y todo eso genera puestos de trabajo y cadena de valor añadido. Así que nosotros lo que queremos es trabajar con cualquier ayuntamiento, independientemente del color político que tenga».

De ahí la necesidad imperiosa de un cambio que se plasme en las urnas el 28M. «Si yo bajo los impuestos, pero el municipio no los baja, ¿al final qué pasa? Lo que me ha pasado en estos años, que yo he ido a Londres buscando inversión y un sitio donde la empresa quería instalarse y a los ocho meses se aburrió y se ha ido. Cuando no te hacen caso, te marean, te dicen que sí y después no, eso no puede ser. Necesitamos eficiencia en la cadena», resume Moreno.

El presidente andaluz también se refirió a las palabras del socialista Juan Espadas cuando respaldó los pactos con Bildu y ERC. «A mí me parece un disparate lo que dijo el señor Espadas. De verdad que no lo entiendo, porque además se ha ratificado en esas palabras. ¿Cómo puede decir un dirigente político a estas alturas, por muy sanchista que sea y por mucho que tú le debas a Sánchez, tú cómo vas a decir públicamente que el pacto con Bildu ha sido positivo cuando hemos visto que se han cerrado listas ahora de cara a las municipales donde van terroristas asesinos en las listas de Bildu? Es indigno. Indigno para la memoria de las víctimas, indigno para nuestro sistema democrático. El antiguo Partido Socialista Obrero Español que yo he conocido se removería todo. Si tú metes la papeleta del PSOE de Sánchez ahora mismo, pues ya sabemos lo que va a pasar, que estamos avalando a Sánchez para cuatro años más. Y yo lo que quiero, precisamente es que en estas elecciones empecemos a hacer la extinción del contrato para sacarlo de La Moncloa».