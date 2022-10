Juanma Moreno da la bienvenida a Marín: «Es un error perder personas con talento»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este lunes su satisfacción por la vuelta al Ejecutivo autonómico del que fuera líder regional de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, que en el presente mandato estará al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía).

Moreno ha destacado la «buena relación» a nivel personal que tiene con Marín desde que lo nombrara su vicepresidente en la pasada legislatura en virtud del pacto de gobierno entre PP-A y Cs.

El líder de la Junta ha afirmado que se siente «muy satisfecho» de que Marín haya aceptado este nuevo puesto, ya que es una persona que tiene un «buen perfil» para dicha responsabilidad, además de «experiencia y talento».

En declaraciones a los periodistas en Andújar (Jaén), Moreno ha destacado también la «muy buena relación» existente entre ambos partidos, recalcando que no debe extrañar que en equipos gestores de la Junta haya personas de distintas procedencias, incluso del PSOE-A y de fuerzas andalucistas.

Moreno ha considerado que su Gobierno tiene que ser mucho más amplio que el propio partido que lo sustenta, de manera que es bueno incorporar «muchas sensibilidades», porque será «más plural, diverso y permeable y se parecerá más a la Andalucía real».

En relación con la incorporaciones que se han producido en distintos niveles de la Junta de personas procedentes de Cs (formación que perdió toda representación parlamentaria en las pasadas elecciones autonómicas), el presidente andaluz ha considerado que sería «un error que personas con talento, experiencia y trayectoria, por el hecho de que su partido haya tenido un resultado negativo, se pierdan».

No obstante, Moreno ha subrayado que esto no significa que se tenga que incorporar ahora a la Junta a todo Cs, sino que se ha rescatado a las personas que pueden sumarse al proyecto de Gobierno del PP.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha querido dejar claro que el «talento» de Cs tendrá la posibilidad de incorporarse al servicio de la ciudadanía. Para Moreno, al frente del Consejo Económico y Social se necesita una persona con «mano izquierda, experimentado y que pueda interpretar momentos complicados».

Marín será nombrado -previsiblemente este martes- por el Gobierno andaluz del PP-A como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, en sustitución del socialista Ángel Gallego, que ha venido ostentando esta responsabilidad durante los últimos diez años.

El Consejo Económico y Social de Andalucía que presidirá Marín es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y en él están representados los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CES), la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia del Consejo.

Cabe citar que la incorporación del ex líder naranja en la comunidad se suma a otros ‘fichajes’ realizados por el Gobierno andaluz del PP en las filas de Cs, entre los que figuran la ex consejera de Igualdad Rocío Ruiz como miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía, y los ex portavoces parlamentarios Teresa Pardo y Sergio Romero como delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga y responsable provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Cádiz, respectivamente.