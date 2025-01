Juan Espadas ya ruega por un cargo en el PSOE andaluz de Montero: «Aquí me tendrás siempre»

Juan Espadas no está dispuesto a que su sometimiento a Pedro Sánchez quede en el olvido. Pese a que el presidente del Gobierno ejecutó el adiós de Espadas, el ex alcalde de Sevilla entiende que su fidelidad al sanchismo merece una recompensa. Por eso, el propio ex secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A) se ha ofrecido públicamente a una María Jesús Montero que ya es oficialmente la líder de los socialistas andaluces.

«Aquí me tendrás siempre», ha señalado Espadas a través de sus redes sociales, desde las que ha mostrado públicamente su disposición a colaborar con quien le acaba de suceder al frente del PSOE-A con el objetivo de impulsar un partido «unido, fuerte e ilusionado».

«Gracias, María Jesús Montero, aquí me tendrás siempre. Tenemos una labor crucial por delante todos y cada uno de las y los militantes socialistas: recuperar la confianza de Andalucía. Un PSOE de Andalucía unido, fuerte e ilusionado para ganar las próximas elecciones de 2026 y traer el cambio que necesita nuestra tierra. ¡Vamos a ello! #AndalucíaGana», ha señalado Espadas en sus redes.

El mensaje iba dirigido a la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que este mismo domingo ha ofrecido en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, su primera rueda de prensa tras ser proclamada este pasado sábado como secretaria general de los socialistas andaluces.

Al inicio de esa comparecencia, María Jesús Montero ha dedicado unas palabras de agradecimiento a su antecesor como líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que ha asistido a esta rueda de prensa, y de quien ha valorado su labor al frente de la federación socialista «en un momento extraordinariamente duro» para ella tras perder el Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía.

Montero ha definido a Espadas como «un compañero leal, honesto», y le ha trasladado que cuenta con toda su «consideración y afecto», y con su «cariño» y «el de todo el partido, por el esfuerzo, el compromiso, la dedicación que ha demostrado durante todos estos años».

Posteriormente, a preguntas de los periodistas sobre si Espadas va a continuar como presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Montero ha señalado que, «por supuesto», el ya ex secretario general «tiene un papel que jugar en esta nueva etapa», pero ha apostillado que «corresponderá a su persona tomar las decisiones que él considere oportunas respecto al papel que en el futuro tiene que jugar».

En todo caso, ha remarcado que Espadas continúa como portavoz del PSOE en el Senado, «ni más ni menos, una tarea muy importante también para Andalucía», según ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE federal.