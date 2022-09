A Izquierda Unida (IU) ya no le interesan las cuotas ni el empoderamiento femenino. Y es que a ese partido que tanto dice luchar por las mujeres no le interesa tanto que éstas lleguen a altos cargos si no piensan como ellos. El claro ejemplo se encuentra en lo sucedido este miércoles en la rueda de prensa que ha concedido Inma Nieto (IU) en el Parlamento de Andalucía, donde ha sido cuestionada por OKDIARIO sobre la victoria electoral en Italia de Giorgia Meloni. «Esto no va de que sea una mujer, va del ideario político y de la agenda política que lleva aparejada la fuerza política y la coalición en la que ella ha acabado imponiéndose en las urnas, y esto es perturbador», ha asegurado.

Además, Nieto ha equiparado la situación a cuando Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid: «Igual que la señora Díaz Ayuso, que es una mujer y tampoco por ello es una persona de la que nos alegrásemos de que llegase a la presidencia de la Comunidad de Madrid». En definitiva, la portavoz de Por Andalucía (coalición entre Podemos e IU, entre otros) ha concluido que no les parece «una buena noticia» y se ha remitido «a ver qué pasa en los próximos meses, en un momento tan crucial y tan preocupante, y en el que estamos todos tan estrechamente interconectados en Europa con respecto a las decisiones que van tomando sus gobiernos».

Rebaja fiscal de Puig

Nieto ha subrayado que considera un «error» la bajada fiscal anunciada por el presidente del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig, «no porque lo haga él» sino porque, ha enfatizado, «no se puede cortar la vía de ingreso» que necesitan las administraciones para responder a las necesidades de la población, especialmente en el contexto actual, que entiende de «extrema necesidad».

Nieto ha valorado el movimiento de Puig en rueda de prensa en el Parlamento andaluz, donde ha sostenido que a su grupo, en el que confluyen IU, Podemos y Más País, les parece que la medida es un «error» porque reclaman «que los impuestos en España sean efectivamente progresivos» y ha apuntado que también está equivocado quien diga a la ciudadanía «que lo correcto es que empecemos a dejar de ingresar recursos porque se puede seguir proveyendo de servicios», algo que no solo sostiene Por Andalucía, ha dicho, sino también el Banco Central Europeo.