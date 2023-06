Irene Montero se pronuncia sobre la polémica trans del Lidl de Málaga: «Una mujer trans es una mujer»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha querido pronunciarse este viernes sobre la polémica trans suscitada a partir de que una transexual denunciara públicamente a una trabajadora de Lidl por llamarla «caballero». Afortunadamente, Lidl no ha tomado medida alguna contra su empleada, sin embargo, Irene Montero ha querido echar más leña al fuego lanzando un comentario a través de sus redes sociales asegurando que «una mujer trans es una mujer».

«Hay que volver a decirlo: una mujer trans es una mujer. En España todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos. Negar a una persona trans su identidad es odio y transfobia. Y piénsenlo un minuto, es crueldad. Cuidémonos y protejamos nuestros derechos frente al odio», ha escrito Irene Montero en sus redes sociales.

Hay que volver a decirlo: una mujer trans es una mujer. En España todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos. Negar a una persona trans su identidad es odio y transfobia. Y piénsenlo un minuto, es crueldad. Cuidémonos y protejamos nuestros derechos frente al odio — Irene Montero (@IreneMontero) June 23, 2023

Polémica trans

Este jueves Cristina Alias, presidenta de la asociación Trans Huellas de la provincia de Málaga, denunciaba una «agresión trans» a través de sus redes sociales. Según señalaba, la supervisora de un supermercado Lidl en Málaga le llamó «caballero» entre «tres y cuatro veces». Por ello Alias, que estaba en ese momento con una amiga, presentó una reclamación toda vez que, según su versión, le dijo varias veces que era «una mujer». Pese a ello, la supervisora del supermercado «insistió llamándome ‘caballero’». Una vez fue acompañada por ella a la salida del local, la responsable del supermercado pidió disculpas. No obstante, han sido varios los medios que han publicado el presunto despido de esta trabajadora, algo que, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes de la cadena de supermercados, es totalmente falso. La mujer acusada de ser «tránsfoba» sigue en su puesto de trabajo, pese a la campaña iniciada por diversos colectivos LGTBI.

«Desde un primer momento le ha dicho que soy una mujer… pues luego ha insistido llamándome ‘caballero’ y así hasta que me ha acompañado a la salida del local donde me iba pidiendo disculpas pero llamándome ‘caballero’». Según denuncia, si el supermercado «invirtiera una décima parte en formar a su personal en tratar bien al colectivo LGTBI que lo que gasta en dirigir a los clientes al sistema de autopago, esto no pasaría», ha añadido Alias en una entrevista a Cadena Ser.

La presidenta de este colectivo en Málaga ha sufrido este «ataque» pese a que, según denuncia, era «obvio por la ropa y una pulsera con la bandera arcoiris que estaba hablando con una persona trans» y «ha usado en repetidas ocasiones la palabra ‘caballero’», tal y como ha subrayado en las mismas declaraciones a la radio.