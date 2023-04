El ‘humorista’ de TV3 que se mofó de la Virgen se cierra sus redes sociales para evitar críticas

Toni Soler, uno de los dos humoristas de TV3 que se mofaron de la Semana Santa, de la Virgen y de los andaluces, se mostró muy valiente para faltar al respeto a Andalucía y a los católicos, pero no lo es tanto para encajar las críticas sobre sus insultos. Tanto es así, que ha decidido cerrarse sus cuentas en redes sociales de modo que nadie pueda decirle nada a no ser que le siga. Es decir, que sólo podrá leer los comentarios de sus amigos, y no de sus críticos.

Soler, con su habitual chulería, respondía hace unos días a través de las redes sociales a la petición del presidente andaluz, Juanma Moreno, de que se disculpara. Su respuesta: «Puedes esperar sentado». Tras la fuerte polémica desatada a raíz de sus mofas en el programa de TV3, Soler se ha mostrado muy activo en sus redes sociales, donde ha compartido comentarios que abogan por decir «no a dar explicaciones todo el rato a los españoles» y donde ha respondido a Juanma Moreno que puede «esperar sentado» a sus disculpas.

Además, Soler ha insistido en mofarse y criticar a los «españoles» y a la «Semana Santa» a través de sus redes sociales. Desde luego, basta echar un ojo a los tuits de este ‘humorista’ subvencionado para dar cuenta de su independentismo radical y su odio a todo lo español.

Los obispos catalanes rechazan la parodia

La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) ha mostrado su rechazo ante la parodia de la Virgen del Rocío en un ‘gag’ del programa ‘Està passant’ de TV3 porque «hiere la sensibilidad de muchas personas y particularmente la de todos los creyentes que, bajo esta advocación de la Virgen María, guardan su fe y sus tradiciones religiosas».

En un comunicado este martes, los obispos catalanes aseguran que la televisión pública «debe respetar toda creencia, manteniendo la neutralidad religiosa que le corresponde y respetando los sentimientos de los creyentes, no hiriendo con este tipo de ‘gags’ que sobrepasan el sentido del humor y la dignidad de la fe de tantas personas».

El ‘gag’, emitido el 4 de abril y en el que la Virgen del Rocío era entrevistada, ha despertado críticas de la Junta de Andalucía y la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), entre otras instituciones.