La Guardia Civil investiga a una mujer por dar fentanilo sin receta a un enfermo que murió en Almería

Una mujer de 70 años residente en Adra (Almería) está siendo investigada por la Guardia Civil tras entregar sin prescripción médica tres cajas de parches de fentanilo a un hombre gravemente enfermo que falleció posteriormente. La sustancia, un potente opioide de uso hospitalario, fue hallada por la hija del difunto, quien denunció los hechos el 24 de marzo.

Los agentes descubrieron que el fallecido había entablado amistad a través de redes sociales con la mujer, identificada como M.S.M.L., quien adquiría habitualmente el fentanilo en nombre de su esposo, diagnosticado con una enfermedad crónica. Consciente de que su amigo padecía fuertes dolores, le habría entregado los parches de forma voluntaria, sin tener en cuenta los riesgos asociados ni contar con autorización médica.

La Guardia Civil ha subrayado que el fentanilo es un medicamento extremadamente potente y con alto riesgo de causar efectos adversos, especialmente en personas que no están habituadas a los opioides. Entre sus consecuencias potenciales se encuentran sobredosis, síndrome de abstinencia e incluso la muerte, como podría haber ocurrido en este caso.

Los parches hallados eran de 25 microgramos y estaban sin utilizar en la vivienda del fallecido. La mujer no obtuvo ningún beneficio económico por el suministro, pero esto no impide que se le investigue por un presunto delito contra la salud pública, ya que la distribución no autorizada de fármacos bajo control especial constituye una infracción penal.

Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil dentro de la operación Fenta y ya están en manos del juzgado de instrucción de Berja (Almería), que deberá determinar ahora si existe responsabilidad penal en los hechos. Las autoridades insisten en la importancia de que medicamentos como el fentanilo solo sean administrados bajo estricto control médico para evitar situaciones de riesgo extremo.