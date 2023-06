Griñán, un paso más lejos de la cárcel: la Fiscalía no se opone a suspender su ingreso en prisión

El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el caso ERE, está cada vez más lejos de cumplir su condena. La Fiscalía Anticorrupción no se opone a suspender la pena de cárcel a tenor del nuevo informe sobre el socialista emitido por la forense. Los médicos insisten en que Griñán, aquejado de cáncer de próstata, padece «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que hace «desaconsejable su ingreso» en un centro penitenciario.

La pasada semana, la Audiencia Provincial de Sevilla pedía que el Ministerio Público informase sobre si procede o no suspender la pena de cárcel del ex presidente andaluz. Así, en un escrito elevado este mismo miércoles a la Sección Primera de la Audiencia, los fiscales Juan Enrique Egocheaga Cabello y Manuel Fernández Guerra, delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, exponen que «a la vista del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal, en el que se indica que el penado padece una enfermedad muy grave e incurable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 80.4 del Código Penal», no se oponen a la «aplicación» de dicho artículo.

Este artículo del Código Penal dispone literalmente que «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables».

En el mencionado informe médico forense, la especialista autora del mismo determina que la «enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que sufre el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía se encuadra «en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal».

Días atrás, la Audiencia instó a los forenses a emitir «el informe solicitado» con concreciones sobre su pronunciamiento previo sobre si Griñán puede seguir en prisión su tratamiento contra el cáncer de próstata, pero «sin que proceda solicitar la documentación de cada una de las revisiones». Ahora, la médico expone que «procede reiterar lo ya dicho en anteriores informes», esto es, que el tratamiento del cáncer que padece Griñán necesita «vigilancia estrecha» y resulta «poco compatible con la vida en prisión».

El informe forense

Ante ello, recordémoslo, la Sección Primera de la Audiencia había pedido a la forense un nuevo informe para determinar definitivamente si es o no posible que Griñán continúe su tratamiento oncológico en prisión. La médico había solicitado ya «nueva documentación de la última revisión por el servicio de Oncología y, en su caso, informe de urología».

A raíz de ello, el tribunal requería «el informe solicitado, que tenía por objeto no efectuar un nuevo informe, sino concretar algunos extremos» de su anterior pronunciamiento, «a fin de resolver sobre la suspensión de la pena» que solicita la defensa del socialista.

En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia precisaba que la médico forense responsable de este caso «no puede solicitar la documentación médica de cada una de las revisiones que se realicen al penado, pues dada la enfermedad que padece y las continúas revisiones a las que será sometido, ello impediría a la Sala resolver sobre la suspensión de la pena», una decisión que, tal y como recordaba la Audiencia, «ya fue aplazada hasta que concluyera las sesiones de radioterapia», extremo ya acontecido.

En ese sentido, la médico forense defiende en su nuevo informe que no había solicitado documentación de cada una de las revisiones médicas de Griñán, sino «exclusivamente el resultado de la revisión médica» del 6 de junio en Oncología.

El cáncer

En cualquier caso, la forense expone en su nuevo documento que Griñán padece «una enfermedad muy grave», y el hecho de que haya terminado las sesiones de radioterapia «no significa que el cáncer haya remitido», con lo que «no existen criterios médicos que permitan hablar de remisión del cáncer, una enfermedad incurable». Es por ello que la forense «vuelve a hacer patente la dificultad de mantener una dinámica carcelaria».

La médico agrega que sobre «la posibilidad de compatibilizar el ingreso en prisión con el tratamiento médico», en su informe de fecha 28 de mayo ya dio «suficiente respuesta recordando que es la propia prisión la que dejó constancia de los problemas que se le plantean para el traslado al hospital de referencia de los penados, siendo los tratamientos en general externalizados».

Según la forense, en casos como éste, más allá de los «cuidados médicos en prisión», es necesario «evitar entre otros el peligro de infecciones en personas con un sistema inmunológico deprimido y que pueden suponer riesgos vitales por la edad y la propia enfermedad», concluyendo que Griñán «se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal, sin perjuicio de las consideraciones que se añaden en el presente informe, que hacen desaconsejable su ingreso en un centro penitenciario».