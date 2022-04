El que fuera alcalde de Linares (Jaén) por el PSOE durante 19 años, Juan Fernández, se presentará como candidato a las próximas elecciones municipales, tal y como ha acordado su actual formación, Linares Primero, en una asamblea extraordinaria.

Todo en orden si no fuera porque la pasada semana fue condenado a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos. La Audiencia de Jáen consideró probado que recibió un sobresueldo de 1.700 euros mensuales durante siete años, lo que dejó un agujero de más de 125.000 euros en las arcas públicas.

Fernández aseguró que «si tengo que ir a prisión iré a prisión, pero no doblaré las rodillas ni me arrastraré como ustedes, babosas de dos patas». El socialista no ha negado en ningún momento haber recibido estas cantidades, pero ha desmentido que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Linares Primero destaca su «honestidad»

Linares Primero ha acordado en una asamblea extraordinaria designar por unanimidad a Juan Fernández como candidato de la formación a las elecciones municipales que tendrán lugar en 2023. La decisión se ha adoptado para mostrar su «apoyo» al exsocialista después de la sentencia de la Audiencia de Jaén.

En un comunicado, Linares Primero agradece a Fernández, actual secretario general de la formación y uno de los dos concejales por estas siglas en el Ayuntamiento local, su labor «en defensa de los intereses de los linarenses, cuestión que le ha llevado a tener que sufrir un proceso judicial injusto».

La asamblea también ha reconocido el trabajo que lleva realizando en «sus más de 30 años de servicio público», con «una conducta intachable, demostrando su honestidad y su capacidad de compromiso con el desarrollo de Linares, rechazando ofertas políticas que le alejaban de la ciudad, enfrentándose al mismo tiempo a quienes desde el poder no han cumplido con las obligaciones contraídas con Linares».

De otra parte, en la asamblea se ha expresado el rechazo al proceso judicial en el que se ha visto inmerso Juan Fernández ya que «desde su inicio, no se han atendido pruebas concluyentes que mostraban la inocencia de nuestro secretario general y sí se están dando como válidas otras basadas en la mentira, que persiguen eliminar políticamente a quien no ha entrado en la sumisión de los poderes políticos que están asfixiando a Linares».

La asamblea ha acordado que va a seguir dando su apoyo a Juan Fernández para que «siga adelante frente a tanta indefensión y siga demostrando con entereza su honestidad en los recursos jurídicos que sean necesarios, hasta que la verdad y la Justicia prevalezcan por encima de otros intereses».

Por todo ello, y como «prueba de respaldo y apoyo a la verdad», los militantes que asistieron a la asamblea han acordado designar a Juan Fernández como candidato a las elecciones municipales que se celebraran el próximo año, dando «una prueba más de fortaleza y firmeza» para demostrar que el proyecto político que encabeza Fernández «no se rinde y está muy vivo para seguir en la lucha defendiendo todo lo que haga grande a Linares».