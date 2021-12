El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado la censura sufrida por OKDIARIO en el Parlamento andaluz, donde Adelante Andalucía y Teresa Rodríguez decidieron el pasado octubre no responder a las preguntas de este medio. En una entrevista en Telemadrid, y preguntado por la censura a medios incómodos en el Congreso de los Diputados, Espinosa de los Monteros ha apuntado que «es un asunto que venimos experimentado desde hace muchas semanas. Ayer (por el pasado miércoles) parece que ha explotado por algún motivo pero esto pasa en el Congreso y pasa en el Parlamento de Andalucía, donde también el grupo Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez se ha negado a contestar a periodistas de OKDIARIO».

«Creo que es un síntoma de cómo de totalitaria es la izquierda y el separatismo, esa combinación nefasta que tanto daño está haciendo a España. Si nosotros hubiéramos dicho algo remotamente parecido habríamos abierto titulares en todos los periódicos, pero como es la izquierda, se le tolera todo», ha señalado el nº3 de Vox.

El pasado mes de octubre, Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas y de Adelante Andalucía, se negaba a contestar preguntas de este periódico en el Parlamento andaluz: «Desde que vienes a preguntar estoy recibiendo amenazas. No por tu culpa, pero sí por tu causa. Es la primera vez en seis años que le digo a alguien que no respondo a una pregunta, pero no voy a responderte porque no quiero que me peguen», le espetaba a un compañero de este medio.

Una semana después, la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, mantenía el veto a OKDIARIO: «No voy a contestar a su medio de comunicación por entender que es un medio que fomenta el discurso del odio. Esto es un estado democrático de derecho. Usted tiene derecho a preguntarme y yo tengo derecho a no responderle».

La pasada semana, los equipos de comunicación de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y de sus socios presupuestarios redactaron un escrito conjunto en el que se quejaban de «faltas de respeto» y de comportamientos que «generan tensión» en las ruedas de prensa celebradas en la Cámara, por lo que exigían medidas a la Secretaría General del Congreso.

El PSOE, alineado con la izquierda radical

Asimismo, Espinosa de los Monteros ha lamentado la actitud del socialismo al respecto: «Y el PSOE se ha apuntado a esto. He escuchado al portavoz socialista -en referencia al diputado Héctor Gómez-, que me parece una persona sensata, posicionarse en contra del acoso de los políticos de izquierda a los periodistas. Pero he visto que el jefe de prensa del PSOE ha firmado ese comunicado junto con otros once partidos más pequeños en contra del derecho a tener una opinión distinta. Una vez más, lo que vemos es un PSOE entregado a lo límites más exagerados, a la izquierda más radical y muy alejado de lo que ha sido el partido socialdemócrata más centrado y más sensato que algunos recordamos de los años 90. Eso me parece extraordinariamente preocupante».

El portavoz de Vox en el Congreso ha zanjado el asunto recalcando que «yo contesto a todos. A todas las burbujas de la ultraizquierda, que son múltiples y que están muy bien representadas en el Congreso de los Diputados y que son bastante más maleducadas que los periodistas a los que hacían referencia en el comunicado, que como se ha visto estaban formulando preguntas muy sensatas y muy apropiadas».