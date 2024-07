Espadas niega que el PSOE andaluz haya robado dinero a los andaluces en el ‘caso ERE’

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha asegurado este lunes que su partido «no va a permitir que ningún responsable político vuelva a hablar de robo de dinero público a los andaluces» en el caso ERE, un planteamiento que ha defendido tras la sentencia del Tribunal Constitucional de absolución parcial sobre la condena por prevaricación a la exministra y ex consejera Magdalena Álvarez a raíz de un recurso de esta.

A preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la sede regional socialista para presentar una Proposición no de Ley (PNL) para un plan de retorno de profesionales sanitarios, Espadas ha exigido que, frente a la expresión genérica de aludir al PSOE o a los socialistas, «se diga con nombres y apellidos quiénes son los que roban», idea de la que ha colegido que «ya está bien de mentir, falsear, denostar la imagen de un partido, de la militancia».

El también portavoz socialista en el Senado, quien se ha declarado «satisfecho» con la sentencia del Constitucional sobre Magdalena Álvarez, de la que ha dicho que «acato y respeto», se ha lamentado de que «el PP no hace lo mismo», para apuntar entonces que «es vergonzoso que en los Plenos del Parlamento se siga insistiendo en la idea del robo de 680 millones» para apuntar aquí que esa acusación «no está corroborada» en la sentencia sobre la ex ministra y ex consejera.

«El PP tiene que decidir si quiere ser un partido de gobierno, que disienta o discrepe pero que acate las sentencias con seriedad o rigor o ser un partido antisistema que sólo defenderá los pronunciamientos que le den la razón», ha proclamado el líder de los socialistas andaluces, quien ha ironizado con la conclusión de que «este es el PP de Moreno Bonilla, el moderado, la vía andaluza de diálogo», dirigente y partido al que ha recriminado emprender «una campaña de descrédito cuando una sentencia no le da la razón».

Espada ha puesto de manifiesto su «absoluto estupor» por el hecho de que haya circulando por los medios de comunicación borradores de ponencias de futuras sentencias por los recursos de otros condenados en el caso, antes de proclamar que «no puede permitirse», así como que «no lo puedo entender en términos de garantías» de los condenados por cuanto se trata de que «estamos hablando de personas, algunas de las cuales están en prisión».

Los reproches del secretario general del PSOE de Andalucía hacia el Partido Popular de Andalucía, del que ha recordado que «es la acusación popular», los ha sustentado en «el proceso vergonzoso de deslegitimación del máximo órgano de control y de garantías de los derechos fundamentales que es el Tribunal Constitucional», para reivindicar entonces que en su sentencia sobre el recurso de Magdalena Álvarez ha acreditado esa vulneración.

«Es lo verdaderamente grave» que se trasluce de ese fallo, ha argumentado Espadas, quien ha invocado los artículos 24 y 25 de la Constitución, relativos a la presunción de inocencia y de legalidad penal, para apuntar entonces que, a su juicio, el Partido Popular podría haber optado por un «silencio prudente o haber dicho lo que el PSOE: acata, aunque se discrepara del contenido total y parcialmente», antes de señalar que «el PP ha optado por deslegitimar al máximo órgano de control y de garantías» e insistir en que «esto es lo grave».

Espadas ha blandido que el Tribunal Constitucional «declara nulas ambas sentencias», en alusión tanto a la Audiencia Provincial de Sevilla como al Tribunal Supremo, con la referencia de que «la sentencia dice que se ha vulnerado el principio de legalidad penal y de presunción de inocencia».

«Esto es lo que nos debería preocupar», ha afirmado, para proclamar que «el Estado de Derecho funciona en nuestro país», de manera que el Constitucional «ha anulado parte de sentencia y lo ha retrotaído a parte del procedimiento».