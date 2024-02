Emoción y «profundo pesar» en el funeral de Cádiz por los guardias civiles asesinados en Barbate

La catedral de Cádiz ha acogido este domingo por la mañana el funeral en memoria de Miguel Ángel González Gómez, el guardia civil de 39 años natural de San Fernando fallecido el pasado viernes por la noche en Barbate junto a otro agente nacido en Barcelona y de 43 años, al ser ambos arrollados por una narcolancha cuando participaban en una operación contra el tráfico de drogas en el puerto de dicho municipio, hechos por los cuales hay ocho detenidos.

La ceremonia ha sido oficiada por Óscar González Esparragosa, vicario general de la diócesis de Cádiz y Ceuta y ha contado con la asistencia de varias autoridades políticas. En este sentido, han hecho acto de presencia el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el consejero de Presidencia e Interior de la Junta, Antonio Sanz, el alcalde de Cádiz, Bruno García, la Subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca del Pilar Flores Cueto y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Además, han asistido numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente mandos y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como ciudadanos a título particular.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha trasladado así las «sinceras condolencias, respeto y profundo pesar» de las autoridades a los familiares y compañeros de los guardias civiles fallecidos «al ser arrollados brutalmente» por una narcolancha en Barbate, extremo que ha despertado todo un debate público y político sobre el impacto del narcotráfico en Cádiz y la necesidad de incrementar los recursos con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tenía una pareja y una hija

Este difunto agente homenajeado en Cádiz, natural de San Fernando, pertenecía al Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS), tenía 39 años, pareja y una hija.

En paralelo, la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona ha acogido este domingo sobre la misma hora la capilla ardiente del otro agente fallecido, natural de Barcelona, destinado en la capital navarra, perteneciente al Grupo de Acción Rápida (GAR), de 43 años y con mujer y dos hijos.

Ambos agentes fallecidos han sido reconocidos con la concesión a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, pesando además otros dos efectivos heridos, uno de ellos leve y el otro grave, si bien la vida de este último no corre peligro.

Como consecuencia de los hechos, han sido detenidas ocho personas, entre las que destacan los seis tripulantes de la narcolancha. Se trata de un vecino de La Línea de la Concepción de 46 años de edad identificado como F.J.M.P., con antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales y quien presuntamente habría pilotado la narcolanca; J.I.A.B., de 39 años, sin antecedentes pero numerosas infracciones, casi todas por consumo de sustancias estupefacientes; M.C., de 25 años de edad y sin antecedentes; y otros tres tripulantes de 21, 24 y 28 años de edad, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad.

TODOS LOS ARRESTADOS

Los otros dos arrestados iban a recoger a los tripulantes de la embarcación en un vehículo después de que los mismos embarrancasen la lancha en una playa de La Línea. Tienen 34 y 54 años y son también españoles, con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando, afrontando por estos nuevos hechos presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad.

Todos ellos fueron ingresados en los calabozos de la Guardia Civil de Algeciras, con previsión de ser trasladados a la Comandancia de Cádiz, mientras las actuaciones están siendo instruidas por el Juzgado mixto número uno de Barbate.

Funeral en Navarra

En Pamplona también se ha oficiado un funeral por David Pérez Carracedo, el otro guardia civil asesinado en Barbate. Allí asistieron varias autoridades como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el cual vivió un momento de tensión con la viuda del agente.

Según han relatado algunos de los asistentes al funeral, la mujer del agente impidió al ministro Fernando Grande Marlaska que le impusiera a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. «Por él no. Él no lo hubiera querido. No me hagáis esto», han sido las palabras de la mujer en el momento en el que Grande Marlaska se ha acercado al féretro de David Pérez para imponer la condecoración.

Según relatan varios de los presentes, el ministro se detuvo y tuvo que ser un compañero del Guardia Civil el que le impusiera la condecoración después de un largo silencio que se ha roto con los aplausos tras colocarle la medalla.

Según pudo confirmar también este medio, la viuda había solicitado ya desde el día anterior que el ministro socialista Grande Marlaska no acudiera a la capilla ardiente de su marido, un deseo que no se ha cumplido y el ministro, junto a María Chivite, han acudido a la Comandancia de Pamplona a pesar de que la familia, en un momento tan delicado, no deseaba tenerlos ahí.