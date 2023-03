Domínguez (PP) hunde al PSOE: «Cuando los medios hablaban de los ERE, Canal Sur hablaba de croquetas»

Erik Domínguez, parlamentario andaluz y presidente del PP de Jaén, ha dado este miércoles un brutal repaso al PSOE de Andalucía a colación de la corrupción con la que gobernó la comunidad durante casi cuatro décadas de saqueo. Una intervención que los populares andaluces han resumido en un vídeo de poco más de dos minutos en el que Domínguez da una oleada de zascas a los socialistas en una comisión celebrada en Andalucía.

El dinero de los andaluces acabó en drogas, comilonas, prostíbulos y hasta viajes en autobuses para ir a mítines del PSOE. 📢 Esta intervención de @ErikDom83 tiene que verlo toda Andalucía. pic.twitter.com/ftx73KZMkS — José Antonio Rodríguez (@joosearodriguez) March 29, 2023

«En 2017, todas las televisiones de España estaban retransmitiendo en directo los juicios de los ERE, y el PSOE, con sus órdenes pertinentes a la RTVA (Canal Sur), retransmitía una redifusión de croquetas. Está muy bien. Quizás 680 millones de croquetas eran más importantes que los 680 millones de euros defraudados a los andaluces en Andalucía», ha señalado Erik Domínguez.

«A los andaluces les interesa saber, por ejemplo, qué pasó con el ex alcalde de Lebrija. Estamos hablando de que, como se puede leer en las crónicas, a 4.000 euros por mes, se llevó 491.000 euros en retribuciones por un trabajo que hasta el magistrado pone en cuestión porque sus propios compañeros alegaban que no asistía a su puesto de trabajo; por tanto se le pagó por algo que no…», ha continuado el popular.

«Aquí hay muchos asuntos de interés. El 18 de mayo la juez Alaya ha tenido a bien fijar el juicio de las tarjetas black, ya que hubo una época en Andalucía en la que el carnet de identidad se podía dejar en casa porque el del PSOE era el que tenías que llevar en el bolsillo. Es importante que los andaluces sepan por qué eso existía y ahora ya no existe», ha esgrimido Domínguez, que ha recordado, además, lo difícil que debe ser «gastar 15.000 euros en una sola noche en prostíbulos». «33.000 euros en distintos prostíbulos con tarjetas que en 24 horas se intentaron cancelar… Pues habrá que ver por qué esa agonía por cancelar una tarjeta que tenía fondos públicos y que se gastó en un prostíbulo. No me cabe la menor duda de que son cuestiones que interesan a los andaluces», ha advertido el presidente del PP de Jaén.

«Decenas de miles de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, se gastaron en comilonas, en juergas, o incluso en autobuses que, coincidiendo muy casualmente con procesos electorales próximos, movilizaban a muchas personas para asistir a mítines del PSOE», ha concluido.