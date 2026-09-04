La Diputación de Sevilla paga una cata de vinos en la Feria de Espartinas, cuya alcaldesa es la vicepresidenta del organismo público

La Diputación de Sevilla, a través de su empresa pública Prodetur, ha costeado una cata de vinos celebrada este viernes en plena Feria de Espartinas, localidad cuya alcaldesa, Cristina Los Arcos, es además la vicepresidenta primera de la institución provincial. La actividad, que no figuraba inicialmente en la programación oficial de las fiestas, ha sido difundida por el Ayuntamiento después de su celebración.

La cata se ha desarrollado este mediodía con la participación de representantes de las 16 casetas de la Feria de Espartinas 2026. Según ha informado posteriormente el Consistorio a través de sus redes sociales, los participantes han brindado por «una feliz feria» junto a la alcaldesa y la concejala de Políticas Sociales, Emma Gamir.

El acto ha sido organizado por el Ayuntamiento de Espartinas con la colaboración de Turismo Provincia de Sevilla y Prodetur y se ha presentado como una actividad vinculada a la promoción de productos de la provincia a través de la marca ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’.

La encargada de dirigir la cata ha sido Mónica Rosón Castro, sumiller profesional conocida como La Cataora. Durante la actividad se han degustado diferentes productos elaborados en la provincia de Sevilla, entre ellos la cerveza Perla Vandalia, el espumoso Umbretum, el blanco Dehesa del Zarco y el tinto Susana de La Bernarda.

La actividad llama especialmente la atención porque no aparecía en la programación inicialmente difundida de la Feria de Espartinas ni había sido anunciada previamente como uno de los actos previstos. Representantes públicos consultados en el municipio aseguraron a este periódico que desconocían la celebración de la cata antes de que tuviera lugar, al no haber sido comunicada previamente ni incluida entre las actividades de la feria.

La publicación del Ayuntamiento en redes sociales se produjo después de que este periódico contactara con la alcaldesa para trasladarle que iba a informar sobre la celebración de la actividad y ofrecerle la posibilidad de realizar alguna valoración al respecto.

Un contrato de Prodetur con la misma sumiller

La contratación de Mónica Rosón por parte de Prodetur no sería, además, un caso aislado. La empresa pública de la Diputación ya ha recurrido a sus servicios durante este año para organizar catas dentro de otros eventos celebrados en municipios de la provincia.

En concreto, Prodetur contrató a Rosón para realizar catas en la Feria Doñana Ecuestre de Villamanrique de la Condesa y en la Feria Doñana Río de Aves de La Puebla del Río. El contrato, adjudicado como contrato menor, ascendió a 14.935 euros antes de impuestos y a 18.071 euros con el IVA incluido. El encargo contemplaba la realización de seis catas en La Puebla del Río y ocho en Villamanrique de la Condesa.

El expediente correspondiente a la actividad de Espartinas todavía no figura publicado en el Portal de Transparencia, por lo que no se conoce públicamente en este momento el importe concreto abonado por Prodetur por la cata celebrada este viernes ni las condiciones exactas del encargo.

En el caso de Espartinas, la circunstancia adquiere una particular relevancia política: la beneficiaria de la actividad municipal es una localidad cuya alcaldesa forma parte del gobierno provincial como vicepresidenta primera.

La Diputación ya ha desarrollado anteriormente actividades de Prodetur en Espartinas en colaboración con el Ayuntamiento. Sin embargo, en esta ocasión se trata de una actividad vinculada directamente a la Feria y cuya incorporación al programa no había sido comunicada previamente a los distintos representantes políticos consultados por este periódico.