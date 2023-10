Detenido en Sevilla el maltratador con múltiples víctimas que se fugó tras quitarse la pulsera de control

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla al maltratador que permanecía huido desde septiembre tras quitarse la pulsera de control telemático y amenazar a su ex pareja. Los agentes, que llevaban semanas tras su pista, han logrado finalmente arrestar al individuo, que acumula ocho denuncias de otras tantas mujeres y cinco condenas por malos tratos. La Policía lo califica como un «agresor persistente y plurivictimizador».

La autoridad judicial le había impuesto la colocación de una pulsera telemática en el tobillo ante los constantes quebrantamientos de medidas cautelares y amenazas a sus víctimas. El dispositivo permite la constante geolocalización del agresor y el cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación a las víctimas de violencia de género. En caso contrario, emite una alerta a la mujer y al centro de control, que informa de ello a la Policía.

Al despojarse de la pulsera telemática que lo geolocalizaba en todo momento, la señal se mantenía activa pero permanecía inmóvil, corroborando el hecho de que el dispositivo había sido manipulado y arrancado de su tobillo.

Los agentes han detallado en un comunicado que tuvieron conocimiento de estos hechos a raíz de la denuncia interpuesta por su ex pareja ante la Guardia Civil, dado que los mismos tuvieron lugar en Bormujos (Sevilla), demarcación territorial perteneciente a la Benemérita.

La joven, que lleva ya nueve denuncias presentadas contra su ex pareja, está calificada como de alto riesgo en el sistema Viogén de seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Según informó en su día Diario de Sevilla, su agresor no sólo la maltrató física y mentalmente, sino que también se llevó su dinero. La mujer tuvo que contar con protección policial las 24 horas del día durante un tiempo e incluso llegó a ser perseguida por su ex pareja en un viaje a la República Checa.

El fugado llegó durante su escapada a participar en directo en un programa de televisión en el que aseguraba que «se encontraba en Francia». «No pienso ir a prisión por esta chica. Está haciendo un juego mediático y un circo conmigo», dijo entonces, afirmando que la víctima estaba «presa de un ataque de celos». También aseguró que la mujer tenía problemas psicológicos y que la Policía y la Guardia Civil eran «un poquito torpes». Además, a través de sus redes sociales, hizo creer a sus amigos que se encontraba en Marsella para intentar despistar a la fuerzas y cuerpos de seguridad.

El sujeto ha sido finalmente localizado y detenido en un local comercial acondicionado como domicilio en una zona de difícil acceso en el distrito sevillano de la Macarena. En el dispositivo policial han participado cerca de 40 agentes.