Juan Bravo (PP): «Sánchez nos quiere más pobres y dependientes, la situación de España es preocupante»

«Sánchez nos quiere más pobres y dependientes, la situación económica de España es muy preocupante». Es el diagnóstico de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, sobre el estado actual de la economía española. En una entrevista a OKDIARIO, Juan Bravo deja claro: «España no va bien». Y da datos: «Nos dicen que la economía va como un cohete, pero hay más de 7,7 millones de personas en situación de paro, precariedad y dependencia. 2,4 millones de españoles cobran el SMI, 2 millones dependen del Ingreso Mínimo Vital y 3,3 millones están en paro. Somos líderes en desempleo».

Juan Bravo afirma: «Esto es socialismo puro y duro. Cada vez hay más gente que depende del sistema. Sánchez se vanagloria de que seamos más pobres y dependamos del salario mínimo». Lo de Yolanda Díaz y los 50 euros del SMI para poder comprar pescado «suena a Cuba», según el dirigente del PP. Bravo recuerda, además, la trampa del SMI: «Sube 700 euros al año pero el Estado se queda 350. La subida no es de 50 euros sino de 25. La gente va a comer medio pescado». Juan Bravo cree que en un país rico de verdad «el debate sobre el salario mínimo sería residual».

El camino del PP es otro, dice Juan Bravo: «Aspirar a un país donde con esfuerzo, sacrificio, productividad y competitividad una persona pueda ganar 50.000 euros y no sea considerado rico, sino porque la economía vaya bien». Pero Sánchez lo ve un peligro: «Si una familia gana 50.000 ó 100.000 euros es muy libre y no depende del Gobierno. Eso no le gusta».

Juan Bravo habla de «mentiras, maquillaje y trampas» constantes en los datos económicos «para distorsionar la realidad». No cuentan como desempleados a los 800.000 fijos discontinuos y Sánchez se inventa cifras: «Ha dicho esta semana que hay 22 millones de personas trabajando. No es verdad. Son 21.090.000 personas. Se ha inventado un millón. Y, además, hay más de 900.000 becarios que antes no aparecían como afiliados y ahora aparecen». Y todo así.

Los trucos de Sánchez llegan a las pensiones, dice Juan Bravo: «Mienten ya incluso con el BOE. Este año toca revisión y han aprobado un real decreto para maquillar el cálculo de las pensiones y decir que los números dan donde realmente están haciendo trampas. Le han dicho a la AIReF que compute como ingresos a la Seguridad Social la transferencia desde los impuestos a la Seguridad Social». Trampas a granel para mentir.

Gasto y deuda

Juan Bravo hace el diagnóstico de la situación: «El crecimiento está fundamentado en el gasto público. Pero no hay disponibilidad y nos estamos endeudando». Y mira al futuro: «Sánchez nos lleva a un camino de retorno complicado. Está pagando las pensiones con deuda, el gasto público con deuda, el desempleo con deuda. Todo es con deuda». Recuerda a la «Champions League de la economía» de Zapatero. Al final, el globo explotó.

Más impuestos en 2025

Sánchez nos sablea a impuestos, aunque María Jesús Montero lo niega. Juan Bravo pone la cifra: «Han recaudado 140.000 millones de euros de más desde 2018». ¿En qué se lo gastan?, preguntamos. Responde: «En comprar voluntades, pagar sueldos a gente afín que no va a trabajar y tener bocas agradecidas. Cuando malgastas de esta manera necesitas cobrar muchos impuestos».

Juan Bravo advierte del sablazo que viene en 2025: «El paquete fiscal, que son otros 10.000 millones. Como, además, no deflactan el IRPF pero al ciudadano le subirán sólo el IPC, pagaremos más IVA, más IRPF y las empresas más impuestos de sociedades».

Reducción de jornada

España tiene los índices más bajos de productividad de la UE y la OCDE, pero Sánchez quiere reducir la jornada. «Si va a mejorar la productividad, ¿por qué no la bajamos a 20 horas?», se pregunta Juan Bravo. Constata que hay muchos sectores con la jornada por debajo de 40 horas y cree que «hay que seguir avanzando, pero no imponiendo».

Juan Bravo advierte que los paganinis de la reducción de jornada van a ser los de siempre: «Si un autónomo tiene dos trabajadores y les tiene que reducir la jornada, ¿quién trabajará esas cinco horas? El autónomo. Pasará de trabajar 46 a 51 horas». Mientras, con más de 700.000 pluriempleados en España, relata este otro sinsentido: «Usted no puede trabajar más de nueve horas al día en una empresa. Pero si está en dos empresas puede trabajar 18 horas». Es todo un bluff, para el dirigente popular: «Pensar que reducir la jornada va a mejorar la productividad es como pensar que voy a adelgazar por ponerme un pantalón de una talla menos».

Montero: peleas y corrupción

Juan Bravo cree que las peleas constantes entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz son un «espectáculo dantesco» para cualquier inversor potencial. Y ve a Yolanda Díaz como una metomentodo con afán de control obsesivo: «Es un despropósito continuo. La patronal ofreció subir el SMI un 3,1 %, exento como hasta ahora del IRPF. Llega Yolanda Díaz y dice: 4,4 %. Pero como el 50% son impuestos, se queda en un 2,2 %».

Esta semana hay reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Juan Bravo tiene claro que Montero no quiere reformar el sistema de financiación autonómica y más ahora que en la mayoría de comunidades gobierna el PP: «Sólo quiere la condonación de la deuda a Cataluña, dar lo que pidieron los independentistas y seguir siendo ministra». Juan Bravo ve escandaloso el trato preferente a Cataluña: «¿Conoce usted a alguien que haya ido a Hacienda diciendo ‘no puedo pagar y quiero que me quiten el IRPF y el IVA’? Nadie».

Juan Bravo no sabe si Montero está directamente implicada en los casos de corrupción del PSOE, pero constata un hecho: «Estaba en los gobiernos andaluces de los ERE y ahora está en el gobierno de Koldo, Ábalos, Aldama, la mujer de Sánchez, el hermano… Montero siempre está».

Milei: «Es el camino»

Juan Bravo cree que hay mucho margen para reducir el gasto público superfluo como ya hizo al heredar del PSOE y de Montero la Junta de Andalucía: «Hay mucho dinero para reducir estructuras administrativas y centrarse en lo importante: sanidad, educación y políticas sociales».

Al dirigente del PP le gusta lo que está haciendo Javier Milei en Argentina: «Me gusta que le preocupe el equilibrio presupuestario y no gastarse, como hacen las familias, lo que no tiene. Me gusta que elimine las partidas que no aportan. Y que lo primero que hizo fue aumentar las ayudas a las personas más necesitadas. Yo creo que ese es el camino».