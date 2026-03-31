Detenido en Huelva por suplantar a altos cargos de la Junta para intervenir en trámites de jubilación: estafó 6.000 euros

La Guardia Civil ha arrestado a una persona en Ayamonte (Huelva) por un delito continuado de estafa. El individuo se hacía pasar por altos cargos para intervenir en trámites de jubilación por incapacidad permanente, con el objetivo de obtener una pensión de forma fraudulenta para los estafados, llegando a estafar más de 6.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las investigaciones comenzaron después de que varias víctimas presentaran denuncias contra esta persona. Esta se hacía pasar por profesional del ámbito legal, juez del Tribunal Supremo, asesor de la Seguridad Social o alto cargo de la Junta de Andalucía, ofreciendo gestionar gratuitamente casos de defensa jurídica, pensiones de jubilación o solicitudes de incapacidad médica a través de la Junta.

Sin embargo, el detenido solicitaba pagos por la tramitación de la documentación, a veces prometiendo su devolución. Además, aprovechaba la situación de necesidad de las víctimas y contactaba con conocidos de estas, persuadiéndolos para iniciar los trámites y apropiándose de los importes entregados.

Finalmente, el estafador fue localizado y detenido el pasado 28 de marzo tras un operativo amplio para evitar su fuga. La investigación continúa por si existen más afectados. Hasta el momento, la suma estafada supera los 6.000 euros, y las víctimas tienen edades comprendidas entre 43 y 56 años. El detenido y las diligencias se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial correspondiente.