Desahucian a unos okupas tras 12 años y amenazan a la propietaria: «Aquí nunca viviré tranquila»

Una familia llevaba doce años okupando una vivienda en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Doce años, en los que lograron que su primera propietaria desistiera de recuperar su casa, motivo por el que optó por una dación en pago, que consiste en la entrega al banco de la vivienda a cambio de dar por cancelada la deuda pendiente. No podía más. En 2019, Leo Moreno compró por 60.000 euros esta vivienda, aún okupada pero confiando en que la Justicia le diera lo que es suyo… sin éxito. Tres años y medio después, por fin ha conseguido echar a los okupas con un lanzamiento que se ha retrasado más de una década. La propietaria, sin embargo, dice que nunca vivirá tranquila en la que es su casa porque los okupas la han tomado con ella, amedrentándola, amenazándola e incluso pidiéndole dinero a cambio de su propia casa. El estado de la casa, como pueden ver en el vídeo que acompaña a este artículo, es deplorable.

«Yo, económicamente, estoy arruinada. Me han destrozado la vida»

OKDIARIO Andalucía ha presenciado la tensión vivida durante el lanzamiento. Los okupas no dejaban de gritar a la propietaria, como si ella tuviera la culpa de haber comprado una casa al banco. «Yo compré el piso a un banco del pueblo porque estaba muy barato y era lo que yo podía pagar. Nos dijeron lo que pasaba, pero también que estaba todo solucionado y que en un par de meses ya estaría. Y han pasado tres años y medio», explica a este periódico entre lágrimas la dueña del piso. «Tres años y medio con amenazas, con denuncias, y de todo. Yo, económicamente, estoy arruinada. Me han destrozado la vida», esgrime la joven.

«A mí esta gente no me va a dejar vivir nunca aquí», continúa la propietaria del piso, que asegura temer represalias por parte de los okupas «porque ellos se lo toman como que yo vengo a hacerles daño a ellos por haber comprado el piso y quitarles el chollo de doce años de okupas».

Plataforma de Afectados por la Okupación

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, ha explicado a OKDIARIO Andalucía que «consideramos que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y, si son vulnerables, tendrán que seguir los cauces correspondientes a través de servicios sociales y de la dirección general de vivienda de su comunidad autónoma, pero lo que no podemos permitir es que estén utilizando las viviendas de particulares, de familias de clase media y baja, para okupar y tener ese derecho de acceso a una vivienda digna. Porque no es suya, y las consecuencias para terceros son gravísimas».

«Lamentablemente, la carencia de vivienda pública en régimen de alquiler no es una responsabilidad de la Plataforma de Afectados por la Okupación ni de ninguno de los afectados. Por ello, pedimos al Gobierno que sean ellos quienes se encarguen de ofrecer estos recursos habitacionales para que ésta gente no tenga que utilizar los recursos de particulares», argumenta Bravo.

«Nos llama poderosamente la atención que estas plataformas que ayudan a estas familias vulnerables para evitar desahucios están apoyando a gente que lo que estamos pidiendo nosotros son desalojos. no tienen ningún título de propiedad, son okupas, y encima están okupando una vivienda de un particular, cuando la idea de estas plataformas es okupar los grandes activos que tienen los fondos de inversión y las grandes corporaciones bancarias. Lo que no saben es que ante la falta de documentación que ellos deberían de solicitar están ocasionando un perjuicio enorme a familias que pueden ser tan vulnerables como las familias que defienden», concluye el portavoz de la plataforma que ha ayudado y asesorado a Leo Moreno a recuperar su vivienda.