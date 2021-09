Un trabajador gaditano al que este lunes le han permitido hablar en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha humillado al alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’ (Anticapitalistas), a quien ha acusado directamente de provocar su desahucio por no pagar el consistorio el alquiler de su vivienda. Según ha explicado el trabajador, pese a que él ha pagado religiosamente su parte del alquiler -tal y como estaba estipulado- el Ayuntamiento de Cádiz no ha hecho lo propio, motivo por el cual han anunciado que le desahuciarán este mismo año. «Voy a prender fuego a mi casa y la conciencia va a ser para ti y para tu gobierno, que se cachondea de las familias», ha esgrimido el gaditano.

«Me dijeron que de este alquiler no me iban a echar», lamenta el hombre, que recuerda a Kichi que él es «un trabajador y un obrero» y no «ningún mantenido». «Tengo juicio en octubre y me echan en noviembre», advierte el gaditano, que recuerda que se ve en la calle con su mujer e hijos por «faltas de pago del Ayuntamiento». «Me reclaman a mí 11.000 euros cuando el Ayuntamiento decidió cortar el contrato por no pagar subvenciones para mi alquiler», continúa.

«Me voy a meter fuego en mi casa, lo juro por mis nietos. Y la conciencia va a ser para ti y para tu gobierno, que se cachondea de las familias»

El hombre, además, explica que no puede pagar una vivienda. «Esto lo habéis provocado ustedes, y me lo vais a solucionar ustedes. Lo digo claramente: me voy a prender fuego en mi casa con gasolina. Con mi mujer y con mis hijos no vais a jugar», añade.

«Yo soy un trabajador, no soy un mantenido, no quiero que me deis subvenciones o ayudas. Quiero vivir y comer. Pero 11.000 euros de demanda y a la calle», lamenta el gaditano, que amenaza a Kichi: «¿Qué hago? ¿Me voy a la calle? Yo te lo digo claramente, señor alcalde, me voy a prender fuego en mi casa. Porque yo he intentado subsistir y levantarme para arriba y ustedes me están hundiendo».

«Yo soy un trabajador, no soy un mantenido, no quiero que me déis subvenciones o ayudas. Quiero vivir y comer»

«¿Que casas no hay? Eso lo llevo escuchando toda mi vida. ¡Sí tenéis casas! Pero las tenéis destrozadas por no gastaros cuatro miserables euros», le echa en cara el trabajador al alcalde, a quien exige que le tienen que «buscar una solución porque me lo habéis buscado ustedes. Por falta de pago del Ayuntamiento. Porque yo no he dejado de pagar, mi porcentaje estaba pagado. Ustedes os atrasasteis. Pero el problema me lo como yo».

Tras varios minutos increpando la gestión del Ayuntamiento, Kichi interrumpe al trabajador diciéndole que se ha acabado su tiempo, pero éste continúa. «Ustedes os habéis limpiado con mi familia. Me dijisteis que no me preocupara, que no me iban a echar. ¿Y ahora?», se pregunta. «Ahora me dicen que me busque la vida. Pero ahora no encuentro casa. ¿Qué hago? ¿Me voy a la calle? En la calle no me voy a ver. Voy a prender fuego a mi casa. Usted entró diciendo que iba a parar los desahucios y ahora está para desahuciar», insiste.

«Ha terminado su tiempo», insiste Kichi, a lo que el trabajador termina: «Tú mucho terminar tiempo. Mucho terminar tiempo. Pues el tiempo que me queda me voy a meter fuego en mi casa, lo juro por mis nietos. Y la conciencia va a ser para ti y para tu gobierno, que se cachondea de las familias. ¿Qué pasa aquí? Estoy harto de picar. Soy un trabajador y quiero trabajar y pagar mi casa. Me prendo fuego, me quito la vida».