La asociación Red Feminista ha acusado al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, de evitar hacer un reproche a los clientes de la prostitución y le ha acusado de hacer un «copia y pega» de su trabajo. «Ha cogido nuestra moción, ha hecho un copia y pega, y la ha presentado. Si este Gobierno necesita coger el trabajo de las activistas para sacar adelante una enmienda está claro que el activismo le da mil vueltas a la persona que lo haya hecho, porque ese copia y pega lo sabemos hacer todas», señalan desde la plataforma.

Además, Red Feminista también ha acusado a Kichi de tener en su perfil «una imagen reivindicándose como un hombre contrario a la violencia machista» y, sin embargo,»parece que no lo es de todas las formas de violencia». «Usted sabe que la prostitución no es algo abstracto. Alguien demanda mujeres, alguien las somete, alguien está dispuesto a consentirlo, algunos usarán la violencia, otros la vulnerabilidad de las mujeres, y alguien mirará para otro lado. Pero la cadena empieza con quien demanda y eso merece reproche social. ¿Por qué no quiere hacer ese reproche social señor alcalde?», preguntan desde Red Feminista al alcalde gaditano.

«¿Por qué quita de nuestra moción la penalización al proxeneta? Que es lo que usted ha hecho con su enmienda de sustitución», cuestionan a Kichi, miembro de Anticapitalistas y, por tanto, de la convergencia andalucista Adelante Andalucía.

José María González @JM_Kichi alcalde de Cadiz tiene en su perfil una imagen reivindicandose como un hombre contrario a la violencia machista. Pero por lo que parece NO lo es de todas las formas de violencia. @CdizAbolicioni1 y @enclaveFem han quitado caretas. pic.twitter.com/B2BCCxLGMa — RedFeminista (@RedFeminista) September 25, 2021

Según señalan desde Red Feminista, Adelante Andalucía finalmente se desmarcó de la moción de las asociaciones que reclamaban sumar a Cádiz a la Red de ciudades contra la trata y prostitución. Motivo principal por el que le acusan de no condenar todas las formas de violencia.

Carnaval

En otro orden de cosas, el alcalde de Cádiz, Jose María González ‘Kichi’, ha difundido una reflexión sobre la nueva decisión del Ayuntamiento de celebrar el Carnaval en junio, en la que ha asegurado que el edil «también lo prefiere en febrero».

«Es más, ojalá pueda celebrar el resto de carnavales de mi vida en la fecha que lo he hecho siempre», ha valorado en un comunicado ‘Kichi’, toda vez que ha añadido que «son mis raíces, mis costumbres y porque mis recuerdos más bonitos, en la calle o en el Falla, me llevan a ese mes, en concreto, a las noches y las madrugadas.

«Yo también prefiero el Carnaval en febrero, y lo echaré de menos cuando se acerque el momento, como lo eché este año cuando tuvo que suspenderse sin alternativas ni más opciones posibles o viables», ha destacado el alcalde.

‘Kichi’ también ha señalado que prefiere esa fecha igual que prefiere «abrazar a sus amigos al verlos llegar, sentarse en una mesa sin contar comensales o besar a su madre sin mascarilla ni miedo».

«Todo esto, de pronto, se vio alterado, y todo lo que creíamos que nunca tendría que cambiar, cambió, y sigue cambiando, obligándonos a adaptarnos sobre la marcha a toques de queda y cierres perimetrales, sin saber siquiera cómo será mañana, la próxima semana, y menos aún, dentro de unos meses», ha lamentado.