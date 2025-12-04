La Comunidad Musulmana exige impartir el islam en todos los colegios de Melilla: «Estamos discriminados»

La Comunidad Musulmana de Melilla ha solicitado oficialmente al Gobierno que se imparta la asignatura de Religión Islámica en todos los centros educativos de la ciudad. En un escrito dirigido a la Delegada del Gobierno, la entidad ha denunciado una supuesta «discriminación estructural» y ha exigido que se garantice este derecho en todas las etapas, desde infantil hasta secundaria.

La petición, firmada por Mohamed Ahmed Moh en representación de la Comunidad Musulmana, se apoya en la sentencia 376/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que establece la obligación de ofertar esta enseñanza cuando exista demanda por parte de las familias. El escrito ha señalado que en Melilla, donde el alumnado musulmán supera el 90% en la mayoría de los centros públicos, la Religión Islámica no se imparte de forma regular ni completa.

Entre los ejemplos citados se encuentra el CEIP León Sola, donde el 99,9% del alumnado es musulmán y no se ofrece la asignatura en educación infantil, o el CEIP Anselmo Pardo, con un 90% de estudiantes musulmanes y la misma carencia. La Comunidad Musulmana ha denunciado además que en infantil no se imparte esta materia en absoluto, y en primaria su presencia es irregular.

En el documento, se ha exigido la aplicación inmediata de la doctrina jurisprudencial y la dotación de profesorado suficiente, así como una supervisión activa para garantizar que todos los centros, incluidos los concertados, cumplan con la ley. También se pide erradicar lo que califican como «restricciones arbitrarias» y asegurar que se respete el derecho de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos.

La Comunidad Musulmana ha subrayado que no están pidiendo ningún trato de favor, sino el cumplimiento de un derecho reconocido legalmente. Según indican, las solicitudes de las familias representan «casi el 100%» de la demanda real, y consideran que Melilla no puede seguir siendo una excepción dentro del sistema educativo español.