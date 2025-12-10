Cinco detenidos por secuestrar y asesinar a un hombre en Mijas para robarle sus criptomonedas

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por el secuestro de una pareja en Mijas (Málaga) y el posterior asesinato del hombre para robarle sus criptomonedas. El crimen tuvo lugar el pasado mes de abril. Gracias a la colaboración de la Policía de Dinamarca también se han imputado a otras cuatro personas que se encuentran ahora en territorio danés.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada en comisaría por la pareja de la víctima. Relató que un grupo de tres o cuatro individuos vestidos íntegramente de negro, con guantes y pasamontañas y armados con pistolas, los asaltó cuando se encontraban en Mijas. Los agresores acorralaron al hombre y le dispararon cuando trataba de escapar. Ambos fueron introducidos en un vehículo y trasladados al interior de una vivienda, donde permanecieron retenidos varias horas.

La organización criminal intentó acceder a las carteras digitales de la pareja para hacerse con sus criptoactivos. La mujer fue liberada por sus captores a medianoche, mientras que su pareja estuvo en paradero desconocido hasta que su cadáver fue hallado en una zona boscosa de Mijas, con evidentes signos de violencia y un disparo recibido en una pierna.

🚩Detenidas 5 personas por el secuestro y asesinato de un hombre para sustraer sus #criptoactivos ➡️Imputadas otras 4, que se encuentran en territorio #danés 🔹Asaltaron a una pareja y tras disparar al varón les introdujeron en una vivienda, allí trataron de acceder a sus… pic.twitter.com/3Gs3hOYVtj — Policía Nacional (@policia) December 10, 2025

Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos autores y coordinar actuaciones con las autoridades danesas, donde se encuentran cuatro de los implicados –dos de ellos ya en prisión por hechos similares–. En España, los agentes practicaron seis registros en viviendas de Madrid y Málaga.

En los inmuebles se localizaron dos armas cortas –una real y otra simulada–, un bastón extensible, un pasamontañas, un pantalón con restos de sangre, vestigios biológicos vinculados al lugar de retención, así como documentación y múltiples dispositivos electrónicos y teléfonos móviles considerados de interés para el caso. La operación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.