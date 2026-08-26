Cielos nubosos y lluvias en Andalucía, AEMET prevé claros y ascenso de temperaturas en el este

Cielos nubosos marcan el panorama este 26 de agosto de 2026 en buena parte de Andalucía, con posibilidad de leves precipitaciones en el tercio oriental durante la madrugada. Con el paso de las horas, se abrirán claros de oeste a este, aunque en el tercio occidental persistirán nubes bajas y lluvias dispersas en el interior de Huelva. Las temperaturas experimentarán un ascenso en la mitad oriental, mientras que en el extremo occidental descenderán, con vientos suaves a moderados predominando desde el oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de agosto

Nubes y chispeos al caer la tarde en Sevilla

El cielo sevillano, esta jornada de temperaturas que oscilarán entre 18 y 29 grados, se presentará parcialmente nublado, como si las nubes se asomaran tímidamente al sol que saldrá a las 07:49. Aunque no se prevén lluvias en la mañana, la tarde podría traer algunos chispeos, dejando un leve riesgo de chaparrones al caer la noche. Con un viento del sur que soplará a 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, se recomienda estar alerta, pues estos movimientos podrían refrescar el ambiente que, por momentos, se sentirá pesado con una humedad que roza el 90%.

Ya por la tarde, la sensación térmica aumentará, elevando el calor hasta los 29 grados, mientras que el sol se despide en el horizonte a las 21:01. Con luces prolongadas que acompañan el ocaso, el cielo se tornará más despejado, aunque la posibilidad de algún chubasco se mantendrá latente. Es un día en el que la naturaleza jugará a ser caprichosa, invitando a disfrutar de los encantos de esta ciudad en constante movimiento.

CÃ³rdoba: nubes grises y viento fuerte

En Córdoba, el día comienza con un aire fresco que anticipa una jornada de inestabilidad. Las nubes grises se van apoderando del cielo, mientras el viento fuerte empuja hojas y pequeños objetos por las calles, marcando un preludio de alteraciones meteorológicas.

Esta mañana, el termómetro señala alrededor de 18°C y la sensación térmica es incluso más baja. A medida que avanza el día, se espera una temperatura máxima de 31°C, con un viento que soplará a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. La tarde se presenta más dinámica, con un cielo que no promete claros y un ambiente húmedo que puede resultar agobiante. Se recomienda llevar paraguas, ya que la inestabilidad puede traer sorpresas.

En Huelva, cielos cambiantes y ambiente templado

El tiempo transcurre en una jornada templada, con cielos que alternarán algo de nubosidad. Aunque hay ligera probabilidad de que se presenten algunas lluvias por la tarde, se espera un viento suave que no interferirá en el día a día, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 26 grados.

Es un momento ideal para salir y disfrutar de un paseo al aire libre, ya sea para hacer recados o simplemente para relajarse en un entorno tranquilo. Aprovechar las horas del día promete ser una experiencia agradable en este agradable ambiente.

Jornada cálida con nubosidad ligera

en CÃ¡diz

Este miércoles en Cádiz amanece con un cielo que se presenta mayormente despejado, ideal para disfrutar de una hermosa mañana. A medida que avanzan las horas, la temperatura alcanzará los 21 grados y la sensación térmica será la misma, gracias a la ausencia de lluvias antes del mediodía. Sin embargo, la tarde traerá consigo un ligero aumento en la nubosidad, con un 15% de probabilidad de lluvias, aunque se espera que permanezcan ligeras.

La temperatura máxima se elevará hasta los 26 grados, lo que hará que el ambiente sea bastante cálido. El viento del suroeste soplará de manera moderada a 15 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 7 km/h. La humedad, con un 90% en su punto más alto, aportará un carácter algo pesado al ambiente, especialmente hacia el atardecer, cuando el sol se ponga a las 21:01. Con unas 13 horas de luz, hoy es un buen día para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas del día en Jaén amanecen con cielos despejados y una temperatura mínima de 18 grados, creando un ambiente agradable y cómodo. A medida que avanza la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser similar.

El viento soplará del suroeste a una velocidad suave, proporcionando un leve frescor que hará más llevaderas las temperaturas altas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvides utilizar ropa ligera y llevar contigo protección solar.

Cielo despejado con brisa cálida en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo mayormente despejado que dará paso a una tarde cálida, donde la temperatura alcanzará los 33 grados. A medida que avanza el día, la brisa del sur, con una velocidad de 20 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h, aportará un alivio en el calor.

Se prevé un ligero descenso de la temperatura hacia la noche, donde los termómetros marcarán 22 grados. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable llevar una prenda ligera para disfrutar de la jornada al aire libre.

Granada: cielos nublados con mejora gradual

La mañana en Granada se presenta con cielos mayormente nublados y una sensación de frescor. La temperatura ronda los 21 grados y aunque la probabilidad de lluvia es alta, no debería ser una preocupación inmediata. A medida que avance el día, el tiempo mejorará, ya que la lluvia cederá su paso y los cielos se despejarán. Por la tarde, se prevé disfrutar de temperaturas agradables cerca de los 26 grados. Es recomendable llevar un abrigo ligero para la mañana, pero a medida que el sol asome, una camiseta será suficiente para disfrutar del día.

AlmerÃ­a: cielo semidespejado y tarde cálida

Las primeras horas traen consigo un cielo semidespejado que dará paso a una cálida tarde en Almería, donde la temperatura se elevará hasta los 31°C. A lo largo de la mañana, se espera una sensación térmica de hasta 32°C con vientos del sur que alcanzarán los 20 km/h, aportando frescura a la jornada.

Para el resto del día, las nubes irán cediendo y la probabilidad de lluvia será prácticamente nula, permitiendo disfrutar de una agradable tarde-noche. Se recomienda aprovechar el sol hasta su ocaso a las 20:46 y mantenerse hidratados, ya que la humedad relativa podría descender hasta el 35%.