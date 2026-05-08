Cielos nubosos y claros a la tarde en Andalucía: AEMET prevé lluvia y vientos suaves

Cielos nubosos marcarán la madrugada del 8 de mayo de 2026 en el conjunto del territorio andaluz, pero se prevé que durante la tarde se abran claros, aunque con nubosidad de evolución diurna. Las precipitaciones, que serán débiles a moderadas, afectarán al tercio oriental en las primeras horas del día. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso notable en el interior de la mitad oriental, mientras que el resto de la región tendrá cambios ligeros. Los vientos serán flojos, predominando del suroeste en la vertiente atlántica y del este en el resto.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de mayo

Cielo despejado con brisa cálida en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, con una mezcla de nubes que dan paso a momentos despejados a lo largo del día. La temperatura comenzará en unos agradables 14 grados por la mañana y en la tarde alcanzará un cálido pico de 27 grados. Aunque hay un pequeño margen para la aparición de chubascos en la noche, es poco probable que la lluvia interrumpa el transcurrir del día. Sin embargo, el viento del sur, soplando suavemente a unos 15 kilómetros por hora, traerá consigo una ligera brisa que hará que la sensación térmica se mantenga en torno a los 27 grados.

A medida que el sol asome por el horizonte a las 7:21, el día se llena de luz y promesas. Ya por la tarde, el ambiente se sentirá algo más pesado debido a la humedad que, a pesar de no superar el umbral del 80%, dejará un leve toque tropical en el aire. Con la puesta del sol alrededor de las 21:19, la tarde-noche se presentará como un momento ideal para disfrutar de la velada sin preocupaciones de lluvias intensas. Así que a salir y disfrutar de lo que Sevilla tiene para ofrecer en este hermoso día.

Córdoba: nubes grises y viento suave

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de incertidumbre. Nubes grises se asoman en el horizonte, dejando entrever la posibilidad de cambios abruptos en el tiempo. A medida que avanza la mañana, se espera una ligera probabilidad de lluvia del 30%, acompañada de ráfagas de viento que alcanzarán los 15 km/h desde el sur. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 26 grados, ofreciendo un respiro en el calor habitual.

Sin embargo, no todo será igual durante el día. Por la tarde, la calma se instalará con cielos despejados, pero no se prevén lluvias y la humedad relativa descenderá notablemente. A pesar de la buena noticia, el viento permanecerá presente, así que es aconsejable no olvidar el paraguas si se sale por la mañana; podrías necesitarlo antes de que el sol se asome.

En Huelva, ambiente templado y cielo despejado

Un día con tiempo templado aguarda, caracterizado por un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, el viento será suave, haciendo de la jornada algo agradable y sin sobresaltos.

Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre, ya sea por el centro o a lo largo de la costa. El ambiente tranquilo anima a realizar actividades cotidianas y a disfrutar de la compañía de amigos o familiares en un entorno apacible.

Agradable jornada con algunas nubes en Cádiz

El amanecer en Cádiz nos presenta un día con temperaturas frescas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana, con una sensación térmica que podría llegar a los 21 grados, aunque la humedad relativa se mantendrá en un 50%, lo que permitirá una jornada más agradable. A lo largo del día, aunque hay una probabilidad de lluvia de un 10% por la tarde-noche, no se espera que afecte notablemente.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán su pico máximo, mientras el viento soplará del sur a una velocidad de 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que conviene estar atentos. Con 13 horas y 55 minutos de luz, será un día ideal para disfrutar de la ciudad, aunque el ambiente se sentirá un poco húmedo.

Jaén: cielo nublado con mejoras al mediodía

En Jaén, la mañana transcurre con un cielo algo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 12 grados, ofreciendo una sensación térmica similar. A medida que avanza el día, se prevé que el tiempo mejore con temperaturas que alcanzarán los 23 grados por la tarde. Aunque existe una probabilidad de lluvia en la mañana, se espera que la tarde sea más estable y seca. No olvides llevar una prenda ligera, ya que el sol hará acto de presencia y el ambiente se tornará agradable.

Cielo nuboso con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo nuboso que, aunque promete un leve respiro, también presagia chubascos intermitentes a partir de media mañana. La temperatura comienza fresca, alrededor de 16 grados, pero a medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados, proporcionando un contraste agradable en medio de la humedad.

A medida que la tarde se aproxima, las probabilidades de lluvia cederán, dejando atrás un ambiente más tranquilo. Se recomienda llevar un paraguas, especialmente si planeas actividades al aire libre y estar atento a las ráfagas de viento que pueden llegar a ser intensas.

Granada: cielos despejados y sol brillante

La mañana se presenta con cielos mayormente despejados, aunque con algunas brumas que darán un toque especial al paisaje granadino. Las temperaturas rondan los 11 grados, aportando un frescor matutino que invita a abrigarse con una chaqueta ligera.

A medida que avance el día, se espera que el sol gane fuerza, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde. La ausencia de lluvias en la tarde-noche nos permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. Así que, si planeas salir, no olvides llevar contigo una bebida refrescante y disfrutar de un paseo por la ciudad.

Almería: cielo cubierto con chubascos a mediodía

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y la promesa de chubascos intermitentes que empezarán de media mañana. La temperatura arranca fresca, con mínimas de 14°C, pero conforme avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 21°C en la tarde, ofreciendo momentos más cálidos y húmedos con una sensación térmica que podría alcanzar los 21°C.

A medida que la jornada avance hacia la tarde-noche, las probabilidades de lluvia disminuirán significativamente, aunque no se descartan algunas precipitaciones puntuales. Se recomienda disfrutar de las horas de sol entre las 7:08 y 21:04, aprovechando los momentos de calma del viento, que se mantendrá a unos 10 km/h.