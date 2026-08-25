Cielos nubosos en la vertiente atlántica de Andalucía, acompañados de brumas y algunas lloviznas, dan paso a una tarde más despejada. En el resto de la comunidad, el sol brillará en gran parte del territorio, con algunas nubes altas de fondo. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en la depresión del Guadalquivir, mientras que en otras zonas experimentarán un ligero descenso. Los vientos soplarán de poniente en el Estrecho y serán más suaves en el litoral mediterráneo.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 25 de agosto

Cielo despejado y calor persistente en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, con un manto de nubes que no promete precipitaciones, dejando que el sol brille con fuerza a lo largo del día. La temperatura matutina comenzará en torno a los 18 grados, pero a medida que avance la jornada, alcanzará los 31, aunque la sensación térmica puede elevarse hasta los 31 grados, recordando que el calor puede ser un compañero persistente. Con una humedad relativa que se asoma al umbral del 100%, el ambiente será, sin duda, algo pesado en las horas centrales.

Ya por la tarde, el viento cobrará protagonismo, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h, así que es aconsejable mantener el cabello a raya y buscar refugio bajo un sombrero durante los momentos más calurosos. A medida que se acerca la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 20 grados, ofreciendo un entorno ideal para disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta pasadas las 21:00. En resumen, un día que promete calor y algo de viento, perfecto para salir a disfrutar de la capital andaluza.

CÃ³rdoba: cielo gris con viento y lluvias

Un manto de nubosidad se cierne sobre Córdoba, presagiando un día de cambios inusuales. La mañana comienza suave, con temperaturas que rondan los 18 grados, pero pronto se harán evidentes las rachas de viento y la posibilidad de lluvias. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más gris y el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 33 grados, mientras las ráfagas del viento soplan con fuerza.

El contraste es notable: la mañana apacible cederá ante un ambiente más tormentoso en la tarde, donde la probabilidad de lluvias llega al 10%. Se esperan ráfagas de hasta 8 km/h, lo que sumado a una elevada humedad puede hacer que la sensación térmica se eleve. No olvide llevar paraguas, ya que los cambios son inminentes y mejor prevenir que lamentar.

En Huelva, cielos con nubes y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con intervalos de algunas nubes durante la mañana y un leve aumento en la temperatura a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, alcanzando una temperatura máxima agradable y sin previsión de lluvias. El viento soplará suavemente, contribuyendo a un ambiente tranquilo.

Un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con calma. Con temperaturas templadas, será el momento perfecto para aprovechar los espacios al sol y disfrutar de la atmósfera relajada de la ciudad.

Ambiente fresco y agradable hoy en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con una temperatura mínima de 21 grados y un cielo parcialmente nublado. La salida del sol a las 07:50 nos brinda un nuevo día que, a medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados. Con una probabilidad de lluvia del 10% en la tarde-noche y un viento que sopla desde el oeste a 20 km/h, la atmósfera se mantendrá relativamente fresca y agradable, aunque se sentirá un poco pesada debido a la humedad que oscila entre el 55% y el 100%.

A lo largo de la mañana, disfrutaremos de un ambiente sin lluvias y con temperaturas que rondan los 25 grados. Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con una ligera brisa que puede hacerse notar, pero sin ráfagas fuertes. De esta manera, Cádiz gozará de unas 13 horas de luz hasta que el sol se posicione en el horizonte a las 21:02. Una jornada fresca y amena, ideal para pasear por la playa o disfrutar de un café en una terraza.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta tranquila, con cielos despejados que permiten disfrutar de un ambiente cálido, con temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avance el día, el tiempo se mostrará favorable, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas brisas suaves provenientes del noreste.

Durante la tarde-noche, el cielo seguirá despejado, ideal para una caminata al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y útil para disfrutar del sol, ya que la sensación térmica podría llegar a ser bastante elevada.

Sol y calor con posibles lluvias en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas agradables, con mínimas en torno a los 19 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio comenzará a ascender hasta alcanzar los 31 grados, con un leve aumento en la humedad que podría generar algunas brisas.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que podrían presentarse precipitaciones puntuales hacia la noche. Se recomienda mantenerse hidratado ante el calor y disfrutar de las horas del día en espacios al aire libre, aprovechando el ambiente templado antes de la posible lluvia.

Granada: soleado con posibles nubes y lluvia

Esta mañana en Granada, el tiempo se presenta tranquilo, con cielos ligeramente nublados que invitan a disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas son frescas, alcanzando los 16 grados, ideal para un abrigo ligero. A medida que avance el día, se espera que el sol gane protagonismo, llevando los termómetros hasta los 15 grados por la tarde, con una sensación térmica cálida de hasta 36 grados.

Más tarde, la probabilidad de lluvia aumentará a un 15%, aunque no se prevén grandes sorpresas. Así que, si planeas salir, lleva contigo algo ligero, pero no olvides un paraguas por si acaso. Al caer la noche, el ambiente se mantendrá agradable, perfecto para disfrutar de una cena al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor agradable

Las primeras horas traen consigo un fresco amanecer en Almería, con temperaturas que se sitúan en torno a los 22 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio se elevará, alcanzando los 29 grados en la tarde, mientras el cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, se prevé que por la tarde, algunas nubes puedan aparecer y pequeños cambios en la brisa se sientan con rachas de hasta 8 km/h. Es recomendable llevar ligera protección solar ante el calor, pero la probabilidad de lluvias es prácticamente nula, permitiendo disfrutar del día sin preocupaciones.