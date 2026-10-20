Cielos nublados y posibles lluvias en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos mayormente nublados predominan en el conjunto del territorio andaluz este 20 de octubre de 2026, con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el interior y localmente fuertes en las sierras de Jaén durante la mañana. Las temperaturas experimentan un leve descenso en las mínimas y un aumento en las máximas en el litoral, mientras que los vientos soplan de forma moderada desde el oeste.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido al anochecer en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en esta mañana sevillana, donde se asoma la posibilidad de unas gotas que podrían acompañar el día. Con una brisa ligera del oeste y temperaturas que rondan los 15 grados, la sensación térmica se parecerá más a una reconfortante primavera. Sin embargo, no podemos olvidar que la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado, lo que hace que los paraguas sean nuestros aliados en las primeras horas de esta jornada.

Ya por la tarde, los cielos se despejarán, ofreciendo un descanso de las lluvias matinales. Con temperaturas que alcanzarán los 26 grados, la luz del sol abrazará la ciudad desde las 08:36 hasta las 19:40, permitiendo disfrutar de la tarde sevillana sin la amenaza de precipitaciones. Así, la jornada finalizará con un ambiente más cálido y seco, ideal para una tranquila noche en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: cielo gris y lluvias intensas

La atmósfera en Córdoba se siente cargada, como si la ciudad hiciera una pausa, anticipando cambios inminentes. Un cielo gris comienza a cubrir el horizonte, presagiando una jornada que no será típica. Las primeras horas estarán marcadas por una lluvia intensa que se asoma con un 100% de probabilidad y un viento del sur que soplará a 20 km/h, dejando sentir ráfagas de hasta 35 km/h.

Por la mañana, el mercurio alcanzará los 25 grados con una sensación térmica de hasta 24, pero a medida que avancen las horas, las nubes se dispersarán y la temperatura descenderá a un mínimo de 12 grados por la tarde-noche. La humedad, que podría llegar al 100%, puede hacer que el día se sienta más pesado. Es recomendable salir con paraguas y abrigarse, pues la tarde puede llegar a sorprender.

En Huelva, cielo ligeramente nublado y tranquilo

El tiempo en Huelva se presenta estable, con un cielo ligeramente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 25 grados y aunque la brisa será leve con viento moderado, no se esperan lluvias ni cambios significativos en el ambiente.

Un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un entorno tranquilo. Aprovechar estas horas de buen tiempo puede ser una excelente forma de conectar con la naturaleza y relajarse.

Cielo cubierto y lluvias matinales en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto, con una probabilidad de lluvia del 100% en las primeras horas, por lo que es recomendable salir preparado para el agua. Las temperaturas oscilan desde los 21°C en la madrugada hasta alcanzar los 23°C a mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría llegar a sentirse más cálida, alcanzando los 23°C y la humedad relativa alta, que será de hasta el 90%, hará que el ambiente sea bastante pesado.

A medida que avance la jornada, la lluvia dará paso a unas tardes más tranquilas, sin lluvia prevista, aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas descenderán un poco, marcando un máximo de 20°C, pero se disfrutará de un día con viento moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h. Desde las 08:37 hasta las 19:42, Cádiz tendrá más de 11 horas de luz, haciéndolo un día variable que, a pesar de los chubascos matutinos, invitará a disfrutar de sus encantos.

JaÃ©n: cielo cubierto con posibilidades de lluvia

Desde primera hora de la mañana, en Jaén, el cielo se presenta cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que puede sorprender a los más desprevenidos. Las temperaturas son frescas, alcanzando los 15 grados, aunque la sensación térmica puede caer a los 13 en algunos momentos. A medida que avanza el día, la lluvia dará una tregua por la tarde y el cielo se despejará, permitiendo que los termómetros suban hasta los 21 grados, creando un ambiente más agradable. Con el sol como aliado, se recomienda llevar ropa ligera pero no olvidar un abrigo para la mañana y la noche.

Cielo despejado y calor agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a un moderado calor a medida que avance el día. La temperatura mínima registrará 15 °C por la mañana, pero el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26 °C en la tarde, con un viento predominante de 10 km/h que refrescará el ambiente.

A lo largo de la jornada, se recomienda disfrutar del buen tiempo, ya que se prevén condiciones estables y sin probabilidades de lluvia. La tarde se presenta como un momento ideal para actividades al aire libre, con una sensación térmica máxima de 26 °C y una humedad que variará entre el 50 y el 85%.

Granada: cielos nublados y aire fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una leve bruma, lo que puede generar una sensación de frescor. Las temperaturas rondarán los 11 grados, creando un ambiente templado y agradable para iniciar el día. A medida que avance la jornada, es probable que la nubosidad se mantenga, aunque se espera que la probabilidad de lluvia disminuya significativamente por la tarde, permitiendo algunas horas más despejadas.

Aprovecha la jornada con un abrigo ligero, ya que las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar los 21 grados en su punto máximo. Con un viento moderado que soplará desde el norte, es un buen día para disfrutar de un paseo, siempre atento a que podría haber algunas rachas fuertes.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a un ambiente más cálido a medida que avanza el día. La temperatura mínima en la madrugada se sitúa en 16°C, pero al llegar la tarde el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26°C, mientras que el viento soplará del sureste a unos 15 km/h, contribuyendo a una sensación térmica agradable.

Para la tarde-noche, se anticipa un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar del ocaso, que tendrá lugar a las 19:26. Aunque se prevén niveles de humedad que podrían rozar el 85%, nada afectará la tranquilidad de la jornada y se recomienda aprovechar la mañana fresca antes de que el calor del mediodía inunde la ciudad.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET