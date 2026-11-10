La Ley Electoral lo confirma: si te ha tocado mesa el 29 de noviembre y estás de baja médica o en situación de incapacidad temporal puedes renunciar

Los ciudadanos que hayan recibido una notificación para formar parte de una mesa electoral en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una causa reconocida para quedar exentos si se encuentran de baja médica. La normativa electoral contempla expresamente la incapacidad temporal como uno de los motivos que justifican no ejercer como presidente, vocal o suplente. Sin embargo, no basta con quedarse en casa ni con avisar verbalmente, ya que es necesario presentar la documentación correspondiente y obtener la aceptación de la Junta Electoral de Zona.

La baja médica es una causa justificada

La clave está en la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central, que regula las excusas para no formar parte de una mesa electoral. Su texto consolidado, actualizado posteriormente, incluye la situación de incapacidad temporal para el trabajo como una causa que justifica por sí sola que la persona designada sea relevada de sus funciones, siempre que esté acreditada mediante la correspondiente baja médica.

Esta previsión aparece recogida también en la Instrucción 2/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por tanto, no se trata de una excepción improvisada para las elecciones del 29-N, sino de un supuesto contemplado expresamente en la normativa electoral española. ￼

Cómo solicitar la renuncia si estás de baja

Una vez recibida la notificación, la persona designada dispone de siete días para presentar sus alegaciones ante la Junta Electoral de Zona correspondiente. En este caso, deberá aportar el documento que acredite que se encuentra en situación de incapacidad temporal. La Junta dispone de cinco días para resolver y comunicar si acepta o rechaza la excusa.

Es importante tener en cuenta que la baja médica no permite ignorar la citación, ya que la condición de miembro de la mesa no desaparece hasta que la Junta Electoral acepta la renuncia. El Ministerio del Interior permite presentar las alegaciones mediante su aplicación de excusas, siempre que se disponga de certificado electrónico o sistema Cl@ve.

¿Y si la baja comienza después de recibir la carta?

También existe una solución para quienes reciben la designación y posteriormente caen enfermos. Si la imposibilidad de acudir aparece después del plazo ordinario, debe comunicarse a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la jornada electoral, aportando la justificación correspondiente.

Cuando el problema surge más tarde, el aviso debe realizarse inmediatamente y, en todo caso, antes de la constitución de la mesa, prevista para las 8:00 horas del día de las elecciones. No hacerlo puede tener consecuencias, ya que abandonar o no acudir sin causa legítima puede acarrear penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses. ￼

También pueden renunciar los suplentes

La posibilidad de presentar una excusa no se limita a quienes han sido elegidos como presidentes o vocales titulares. La normativa establece que los suplentes también pueden alegar los motivos que les impidan desempeñar esa responsabilidad. Además, la Junta Electoral debe valorar otras enfermedades o lesiones que, aunque no hayan provocado una baja laboral, dificulten especialmente el cumplimiento de las funciones. En esos casos será necesario aportar un certificado médico que detalle las limitaciones.

La recomendación para quienes estén en esta situación es no dejar pasar los plazos y conservar tanto la notificación recibida como los justificantes médicos. La decisión definitiva corresponde siempre a la Junta Electoral de Zona, no al médico de cabecera ni a la empresa en la que trabaje el ciudadano. ￼