El PP acusa a los socialistas de instrumentalizar la justicia por su denuncia contra Pérez Llorca: «Están desquiciados»

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha situado la denuncia del PSOE ante la Fiscalía contra el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como «un nuevo caso de instrumentalización de la justicia de un PSOE a la desesperada». Y ha acusado a los socialistas de llevar a cabo «una campaña de difamación» porque «en todas las encuestas pierden las elecciones».

Los socialistas han presentado la citada denuncia a tres días del arranque de la campaña electoral, tras varias semanas anunciando a bombo y platillo que iban a llevar ante la Justicia un dossier completo contra el actual presidente de la Generalitat Valenciana por temas relacionados con su gestión cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante).

Finalmente, este martes, 42 días después de su primer anuncio, el pasado 30 de septiembre, han llevado a la Fiscalía Superior dos expedientes de licitaciones que además fueron tramitadas en procedimientos abiertos. Un hecho que el PP, a través de Fernando Pastor, ha calificado de «denuncia de carácter político».

Según ha explicado Fernando Pastor, se trata de una «instrumentalización de la justicia preparada con recortes de prensa. Ese es el rigor del Partido Socialista». Ha recordado además que «en todas las encuestas» los socialistas «pierden las elecciones, y esto les lleva a la desesperación y al ridículo, porque están absolutamente desquiciados».

Sobre el fondo del asunto, Fernando Pastor ha manifestado que «no valen los juicios de valor; a quien corresponde pronunciarse es al fiscal». También ha explicado que los presentados este martes en la Fiscalía «son contratos de concurrencia pública; la mesa de contratación está formada por técnicos y no por políticos y el contrato se adjudica de acuerdo a la baremación de los técnicos».

El portavoz popular ha concluido que «todo sigue formando parte de esa campaña de difamación contra el presidente Pérez Llorca; es un movimiento claramente a la desesperada de un Partido Socialista que se hunde en todas las encuestas».