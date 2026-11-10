La «bomba» anunciada por el PSOE contra Pérez Llorca se queda en una denuncia en Fiscalía a 3 de días de la campaña

La anunciada bomba judicial del PSOE valenciano contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se ha quedado en una denuncia ante Fiscalía para que sea esta última la que investigue. La denuncia se ha presentado a tres días del arranque de la campaña electoral, tras varias semanas anunciando a bombo y platillo que iban a presentar ante la Justicia un dossier completo contra el actual presidente de la Generalitat Valenciana por su gestión cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante). Finalmente, este martes, 42 días después de su primer anuncio, el pasado 30 de septiembre, los socialistas valencianos han llevado a la Fiscalía Superior dos expedientes de licitaciones que además fueron tramitadas en procedimientos abiertos.

Las supuestas tramas urbanísticas se han quedado, por tanto, en una denuncia presentada en pleno periodo preelectoral y coincidiendo con el anuncio del gobierno de llevar también ante el Tribunal Constitucional la prioridad nacional que incluye la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos aprobados por las Cortes Valencianas.

En concreto, el PSOE valenciano, que dirige la ministra Diana Morant, ha ido a los tribunales a tres días del arranque oficial de la campaña de las elecciones generales, cuando quedan solo tres semanas para los comicios, en un contexto en que las encuestas advierten a los socialistas de una pérdida de votos y tras un mitin de Pedro Sánchez en Valencia del que ya nadie habla en la tercera ciudad de España más allá de los responsables de la propia campaña.

En concreto, los socialistas piden que se investiguen las adjudicaciones de dos contratos del Ayuntamiento de Finestrat entre 2018 y 2023 a un despacho de abogados vinculado al letrado David Serra, antiguo diputado del PP de la etapa de Francisco Camps y condenado en Gurtel. Los supuestos delitos que ve el PSOE en este caso son prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y cohecho.

Los socialistas han pedido a la Fiscalía, entre otras cuestiones, que requiera al Ayuntamiento de Finestrat una copia íntegra de los expedientes; la identificación de los letrados adscritos al servicio; las facturas, órdenes de pagos y control de asistencia personal y que indague sobre los letrados que representaron o asesoraron a la familia de Pérez Llorca en un conflicto societario.