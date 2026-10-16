Cielos nublados y chubascos en Andalucía: suben temperaturas y esperan vientos moderados, según AEMET

Cielos parcialmente nublados dominarán hoy, 16 de octubre de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea por la tarde, que podrían ser localmente intensos en el tercio sureste. Las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso en la costa mediterránea, mientras que las máximas aumentarán en el extremo oriental. Además, se esperan vientos moderados en el litoral oriental y en Cádiz y brisas suaves en otras zonas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente, mostrándose mayormente despejado a medida que avanza la jornada. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 34 grados, el ambiente será cálido. No se espera lluvia en ninguna parte del día, permitiendo que el sol brille con fuerza desde su salida a las 08:33 hasta su despedida a las 19:45. Aun así, la humedad, que alcanzará niveles altos, puede hacer que el aire se sienta algo pesado, especialmente por la tarde.

Ya por la tarde, el calor se intensificará y la sensación térmica puede superar los 34 grados, creando un entorno cálido que recibirá a aquellos que paseen al atardecer. El leve viento, suave y de dirección predominante, acariciará la piel y ofrecerá un alivio momentáneo del calor. En definitiva, será un día ideal para disfrutar al aire libre, ya que la ausencia de lluvia y el luminoso cielo invitan a salir y aprovechar lo mejor de esta hermosa ciudad.

CÃ³rdoba: cielo nublado y riesgo de lluvias

Córdoba despierta con un ambiente tenso, como si el cielo mismo presagiara una jornada de inestabilidad. Las nubes grises comienzan a cubrir el horizonte, mientras el viento sopla con intensidad, anunciando que será un día diferente. A medida que avanza la mañana, el termómetro marcará temperaturas frescas, alcanzando un máximo de 32°C, pero la sensación térmica podría superar los 31°C en medio de una humedad del 100% que hará sentir el calor más pesado.

A partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente: la calma matutina dará paso a un viento fuerte, con ráfagas que superarán los 30 km/h y la posibilidad de lluvia en cualquier momento. El cielo, que se despejó levemente, volverá a oscurecerse y se alcanzará una temperatura mínima de 14°C. Un consejo útil: no olvides llevar paraguas, ya que las lluvias pueden ser intensas esta tarde.

En Huelva, ambiente templado con sol y brisas

La jornada se presenta con un tiempo estable, alternando momentos de sol y nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 30 grados, creando un ambiente templado y agradable. Las brisas suaves del noreste aportarán un toque fresco, sin preocupaciones de lluvia en el horizonte.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar este tiempo apacible puede ser ideal para una caminata por el parque o simplemente para relajarse en una terraza.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

La jornada en Cádiz comienza con una fresca mañana en la que el sol se asoma a las 08:33, cubriendo el cielo con un manto de nubes que poco a poco se disipará. A medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 28 grados, mientras que la sensación térmica podrá llegar a los 29. A pesar de que no se espera lluvia en la madrugada, por la tarde y noche hay un 45% de probabilidad de chubascos, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

El viento, soplando del sureste a 20 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h, puede hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad será un factor a considerar, con niveles que rondan el 95%, lo que generará una sensación húmeda y pesada. Las horas de luz se extenderán hasta las 19:47, brindando una agradable jornada para disfrutar en la costa.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, ideal para comenzar el día con energía. Las temperaturas rondan los 17 grados, acompañadas de una suave brisa del noreste que refresca el aire. A medida que avance la jornada, el sol irá ganando intensidad y la temperatura alcanzará su máximo de 29 grados por la tarde, manteniendo el cielo mayormente despejado. Se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando la luminosidad y el buen tiempo que nos regala este día.

Ambiente fresco con posibilidad de lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 19 grados y un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire matutino. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 29 grados por la tarde, mientras una suave brisa del sureste de 10 km/h dará un toque agradable a la temperatura.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas precipitaciones ligeras, con una probabilidad de lluvia del 10%. Es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre. La humedad también jugará un papel importante, con niveles que podrían alcanzar el 90% en momentos puntuales, haciendo que la sensación térmica se acerque a los 28 grados en las horas más calurosas.

Granada: parcialmente nublado con brisa suave

Esta jornada en Granada se presenta con cielos parcialmente nublados, una suave brisa y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. La humedad en el ambiente puede crear una ligera sensación de bochorno en algunos momentos, pero nada que arruine el paseo matutino.

A medida que avance el día, es probable que la temperatura alcance hasta 28 grados por la tarde, mientras que la posibilidad de lluvia se mantiene baja en las primeras horas, aumentando un poco en la tarde-noche. Es un buen momento para disfrutar del aire libre, pero se recomienda llevar una chaqueta ligera, por si las nubes deciden hacer su aparición.

AlmerÃ­a: cielo despejado y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que enseguida irá cubriéndose a medida que avanza la mañana, alcanzando temperaturas agradables de hasta 21°C. Sin embargo, no tardarán en acompañar a esta calma los primeros chubascos intermitentes a partir de media mañana, mientras que la tarde será testigo de un aumento de la nubosidad y de precipitaciones que podrían hacerse más insistentes conforme se acerque la noche.

Con el viento soplando del este a 15 km/h y ráfagas de hasta 5 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la tarde, cuando la temperatura podrá alcanzar su punto máximo de 29°C. La humedad, que se sentirá más alta, alcanzará hasta el 80%, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más cálidas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Aviso de lluvias de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital.

Aviso de tormentas de nivel amarillo en Poniente y Almería Capital.