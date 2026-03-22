Cielos nublados y chubascos en Andalucía, mejoría hacia la tarde, según AEMET

Cielos muy nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 22 de marzo de 2026, con chubascos ocasionales que serán más frecuentes en el área del Estrecho y en las sierras. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes den paso a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en los litorales que amainará hacia la tarde.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 22 de marzo

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un suave manto de nubes que, aunque no amenazan con una lluvia intensa, podrían dejar caer algunas gotas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de la madrugada y los 23 que se alcanzarán por la tarde, ofreciendo un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el aire se sienta algo pesado, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, pero el cielo mantendrá su carácter nublado, lo que podría dar lugar a chubascos dispersos. La brisa será casi imperceptible, con vientos que apenas alcanzarán los 4 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin la molestia del aire frío. Con la salida del sol a las 07:24 y su despedida a las 19:37, Sevilla tendrá un día completo de luz, ideal para disfrutar de la ciudad, aunque con la posibilidad de que un pequeño chaparrón nos sorprenda en cualquier momento.

Córdoba: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que apenas supera los 9. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 80% y el cielo se tornará más cubierto, mientras el viento sopla con fuerza, aunque sin alcanzar grandes velocidades.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, pero la amenaza de lluvias persistirá, especialmente en la noche. La humedad se sentirá agobiante, con picos del 100%. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo, ya que las ráfagas de viento podrían sorprender a más de uno.

En Huelva, ambiente templado con nubes y posibilidad de lluvia

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la tarde, aunque sin cambios relevantes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados y se prevén algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde-noche, junto a un viento leve que no debería causar molestias.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir momentos agradables. Aprovechar la luz del día y el aire fresco puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima ronda los 13 grados y la sensación térmica se siente similar. A medida que avanza la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 55% que podría hacer acto de presencia antes del mediodía. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable estar preparado para un día algo ventoso.

Por la tarde, la situación mejora ligeramente, ya que la probabilidad de lluvia disminuye a un 20% y el cielo se despejará, permitiendo disfrutar de una temperatura máxima de 19 grados. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 80%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con 12 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:26 hasta su puesta a las 19:38, será un día variable que invitará a disfrutar de la belleza de Cádiz, aunque con precauciones ante la lluvia y el viento.

Jaén: cielos nublados y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 18 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera, pero con una chaqueta a mano, ya que las ráfagas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría.

Cielo cubierto con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y la posibilidad de chubascos intermitentes que se intensificarán hasta mediodía, con temperaturas frescas que rondarán los 12 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta los 17 grados, ofreciendo un respiro en la tarde, aunque no se descartan algunas precipitaciones puntuales.

Con el viento soplando del este a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien por la mañana. La humedad, que alcanzará un 80% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica se sienta más fría, así que es mejor estar preparados para un día variable.

Granada: cielos nublados y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 16 grados, por lo que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco, ya que la lluvia podría sorprendernos.

Almería: cielo despejado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 19°C por la tarde, aunque se prevén ráfagas de viento de hasta 15 km/h que aportarán un toque de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, la tranquilidad matutina podría verse interrumpida, ya que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana hasta la tarde. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas centrales del día, cuando la humedad alcanzará su punto máximo.