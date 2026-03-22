El verdadero origen del pan de torrijas que vende Mercadona: el obrador de Madrid que lleva toda la vida

Con la llegada de la Semana Santa, hay un producto que empieza a aparecer con fuerza en los supermercados: el pan para torrijas. Este es ya uno de esos clásicos que no falla en estas fechas y que muchos compran casi por rutina, sin plantearse demasiado de dónde viene o quién lo elabora. Pero lo cierto es que debemos saber bien de dónde vienen, y si es de calidad y en el caso del pan para hacer torrijas de Mercadona, no es sólo que la OCU opine que es el mejor, sino que además se elabora en un obrador de Madrid.

Porque, aunque parezca un producto más de marca blanca, detrás de ese paquete hay toda una historia. No se trata de una fábrica cualquiera ni de una producción improvisada para la campaña. En realidad, el origen de este pan conecta con un obrador con décadas de experiencia y con una trayectoria muy ligada a la panadería tradicional. Y eso explica, en parte, por qué este producto se ha hecho un hueco en tantas cocinas. No sólo por su precio o por la comodidad de encontrarlo fácilmente, sino porque responde bastante bien a lo que se espera de una buena torrija y es que que empape sin romperse y que mantenga la textura tras la fritura.

El obrador madrileño que hace el pan para hacer torrijas para Mercadona

Lo cierto es que son muchos los que compran el pan para hacer torrijas de Mercadona, y sólo porque ven Hacendado en el paquete, y saben que la marca blanca del supermercado valenciano es de calidad. Pero es importante saber cuál es su auténtico origen, ya que hay una empresa de Alcalá de Henares que lleva precisamente, toda la vida dedicada a hacer este pan, de nombre Panificadora de Alcalá.

De este modo, no es algo puntual ni una producción sólo para estas fechas. Es uno de esos proveedores que llevan años trabajando con la cadena y que están detrás de varios productos de panadería que se venden durante todo el año. De hecho, su historia viene de lejos. Empezaron como un negocio bastante local y, con el tiempo, fueron creciendo poco a poco hasta acabar distribuyendo a nivel nacional. Sin grandes titulares, pero haciendo lo suyo durante décadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Panificadora de Alcalá (@panificadoradealcala)

Un pan pensado para no fallar en casa

Si alguna vez has hecho torrijas con pan normal, sabes que se puede romper o que se quede demasiado blando. Pero aquí es donde entra este tipo de pan ya que está hecho para aguantar. Absorbe la leche, sin deshacerse, luego pasa por el huevo, la sartén y sigue manteniendo la forma, de modo que es esencial para hacer las mejores torrijas en esta época del año. Además se presenta con un toque de limón y canela y viene ya cortado. Es decir, que gracias a este obrador, Mercadona es capaz de presentar un pan para torrijas que es perfecto y que además es barato: 1,35 euros el paquete de medio kilo.

Qué dicen los expertos sobre los panes para hacer torrijas

El auge de estos panes específicos para hacer torrijas no ha pasado desapercibido. De hecho, la OCU analizó varias opciones disponibles en supermercados para comprobar su calidad. Y en general, todos comparten una base similar ya que están diseñados para cumplir con las tres fases clave de la torrija, que son el remojo, el rebozado y la fritura. La diferencia está en los detalles, como los ingredientes o el resultado final en boca.

De este modo, y en el caso del pan de Mercadona, uno de los aspectos que más se valora es que incorpora ingredientes reconocibles dentro de la receta tradicional, como el limón o la canela, en lugar de limitarse a aromas artificiales pero además lleva lo básico que no puede faltar como Harina y también masa madre. Además, en las pruebas de cocina, responde como ningún otro, ya que como hemos dicho mantiene la forma, no se rompe con facilidad y el resultado final suele ser jugoso, que es justo lo que se busca en este postre.

En definitiva, puede que prefieras ir a la panadería de tu barrio a buscar el pan para hacer tus torrijas de Semana Santa, o que optes por el supermercado, pero si eliges Mercadona, no estarás tan alejado de la primera opción ya que en realidad, su origen está precisamente en un obrador madrileño que lleva décadas dedicado a elaborar pan de la mejor calidad, por lo que tienen un conocimiento del pan que va más allá de una producción industrial sin más.

Por eso, más que una alternativa improvisada, este pan se ha convertido en una opción habitual para muchos. Porque simplifica el proceso, mantiene un resultado aceptable y permite seguir disfrutando de una de las recetas más típicas de estas fechas sin complicaciones innecesarias.