Hoy, 22 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Bilbao se presentará poco nuboso o despejado, aunque al final del día se espera un aumento de nubes. Las temperaturas descenderán y en el litoral podrían registrarse lloviznas. A medida que avanza la jornada, el viento cambiará a dirección norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos a la vista

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que se disipa a medida que avanza el día. A primera hora, la temperatura ronda los 6 grados, pero la sensación térmica puede caer hasta los 5, dejando un ambiente fresco. Sin embargo, la calma matutina no durará mucho, ya que a medida que se acerque la tarde, las nubes se irán acumulando y la probabilidad de lluvia se intensificará, convirtiendo la jornada en un día de chubascos.

Ya por la tarde, el viento del norte comenzará a soplar con una velocidad media de 15 km/h, aunque sin llegar a ser fuerte. La temperatura alcanzará un máximo de 18 grados, pero la humedad, que se sentirá bastante alta, hará que el ambiente se torne pesado. Con el sol asomando tímidamente desde las 07:11 y despidiéndose a las 19:25, los bilbaínos tendrán que prepararse para una noche lluviosa, donde la probabilidad de precipitaciones será casi segura.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la calma es solo un espejismo. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se dispara al 100% y el viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h.

La tarde traerá consigo un cambio drástico, con lluvias intensas y una sensación térmica que podría descender hasta los 6 grados. La humedad, que alcanzará niveles del 85%, hará que el ambiente se sienta aún más pesado. Es un día para no olvidar el paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones invitan a mantenerse resguardado.

Guecho: ambiente fresco con lluvia por la tarde

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en 8 grados y la sensación térmica es similar. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero la tranquilidad se verá interrumpida por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Las nubes cubrirán el cielo y las temperaturas máximas llegarán a los 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja.

El viento soplará del norte a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que generará una sensación de pesadez en el aire. Con el sol saliendo a las 07:12 y poniéndose a las 19:26, disfrutaremos de más de 12 horas de luz, aunque la tarde-noche se presentará lluviosa y gris.

Santurce: cielo variable y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados y aunque se prevé algo de viento, este será leve, con ráfagas moderadas. La tarde-noche traerá consigo una alta probabilidad de lluvia, por lo que es recomendable estar preparado.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades diarias, ya sea un paseo bajo las nubes o una visita a un café local. Aprovechar las horas de la mañana y la tarde puede ser una buena opción antes de que la lluvia haga su aparición.

Cielos cubiertos y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 6 grados. La sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo empeorará notablemente, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados, pero no olvides llevar un paraguas, ya que la lluvia será intensa y persistente.