Precio de la gasolina hoy 22 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si conduces habitualmente y tienes pensado llenar el depósito este fin de semana, o estás pensando ya en la Semana Santa, seguro que querrás estar pendiente de cuál es el precio de la gasolina en Andalucía estos días. Lo cierto es que este es el tema de conversación por todos lados, debido principalmente a la Guerra de Irán si bien ha provocado que el precio de carburantes se dispare y siga bastante elevado, a pesar incluso de la rebaja del IVA, que desde ayer se aplica a los combustibles en España.

Desde que estallara el conflicto hace casi un mes, el precio de la gasolina y el diésel no ha dejado de crecer y lo que antes pagábamos incluso por debajo del euro y medio, en los días previos a la medida ahora aplicada por el Gobierno, llegó a los 1,7 euros e incluso más, dependiendo de donde se pare a repostar. Y en el caso concreto de Andalucía, ciudades como Málaga o Sevilla destacan por ser aquellas en las que más se ha encarecido el combustible estos días. Ciudades que son también de las más visitadas durante la Semana Santa, así que será bueno hacer un repaso al precio de la gasolina hoy 22 de marzo, e intentar dar con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía. Y gracias a los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que se actualizan constantemente, podemos hacernos una idea de dónde encontrarlas.

Gasolineras más baratas hoy en Sevilla

En la provincia de Sevilla todavía se pueden encontrar diferencias importantes entre estaciones, especialmente en zonas periféricas o en gasolineras de bajo coste.Entre las más económicas actualmente destacan:

Gasolina 95

Carrefour, Sevilla (Calle Sierra Parque Sierra Castril, s/n): 1,474 €/l

1,474 €/l Cepsa, Cazalla de la Sierra (Carretera A-455 km. 0): 1,529 €/l

1,529 €/l Carrefour, Dos Hermanas (Carretera Sevilla-Cádiz km. 555, esquina calle Doctor Fleming): 1,529 €/l

1,529 €/l Tamoil, Utrera (Carretera A-394 km. 16): 1,534 €/l

1,534 €/l Cepsa, Cazalla de la Sierra (A-432 km. 45,5): 1,538 €/l

1,538 €/l Moeve, Sevilla (Carrera de la Esclusa, 10, Puerto Oeste): 1,538 €/l

1,538 €/l Repsol, El Coronil (Calle Colón, 9): 1,543 €/l

1,543 €/l Repsol, El Trobal (Ctra. El Trobal-Los Palacios, s/n): 1,543 €/l

1,543 €/l Repsol, Herrera (Carretera Estepa, 14 km.): 1,543 €/l

1,543 €/l Repsol, Carmona (Carretera N-4 km. 519,5): 1,546 €/l

Gasolina 98

Cepsa, Cazalla de la Sierra (A-432 km. 45,5): 1,612 €/l

1,612 €/l Carrefour, Dos Hermanas (Carretera Sevilla-Cádiz km. 555, esquina calle Doctor Fleming): 1,621 €/l

1,621 €/l Repsol, Sevilla (Carretera SE-30, crtra. Valdezorras, km. 0,1): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Camas (CR SE-610, 0,9): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, San Juan de Aznalfarache (Carretera San Juan de Aznalfarache-Camas, km. s/n): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Carmona (Carretera N-4 km. 519,5): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Sevilla (Avenida Montesierra, s/n): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Sevilla (CR N-4, 544): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Sevilla (Carretera E-5/A-4 km. 535,8): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Sevilla (CR N-4, 537,6): 1,649 €/l

Diésel

Tamoil, Utrera (Carretera A-394 km. 16): 1,625 €/l

1,625 €/l Carrefour, Sevilla (Calle Sierra Parque Sierra Castril, s/n): 1,672 €/l

1,672 €/l Petrouya, Utrera (Carretera Utrera Sevilla km. 1): 1,699 €/l

1,699 €/l Tamoil, Sevilla (Calle Pino Central, 14): 1,706 €/l

1,706 €/l Agla, Gilena (Carretera SE-491, Gilena-Pedrera km. 11): 1,717 €/l

1,717 €/l Agla, Los Corrales (Los Corrales-M. Jara, carretera A-360 km. 102,6): 1,717 €/l

1,717 €/l Cepsa, Cazalla de la Sierra (A-432 km. 45,5): 1,718 €/l

1,718 €/l EasyGas, San José de la Rinconada (Carrera Sevilla-Brenes, 3,05): 1,726 €/l

1,726 €/l Shell, Alcalá de Guadaíra (Autovía cr. Sevilla-Málaga km. 7,5): 1,727 €/l

1,727 €/l Shell, Alcalá de Guadaíra (A-92 Sevilla-Málaga km. 5,900): 1,727 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Málaga

En Málaga, los precios se sitúan ligeramente por encima en comparación con Sevilla, aunque también existen diferencias según la ubicación.

Gasolina 95

Repsol, Torrox-Costa (Carretera Málaga-Almería km. 282): 1,559 €/l

1,559 €/l Carrefour, Mijas (Avenida de la Encarnación, s/n): 1,565 €/l

1,565 €/l Carrefour, Mijas (Autovía de los Lirios km. 210): 1,568 €/l

1,568 €/l Carrefour, Málaga (Calle Sain Exupery, s/n): 1,583 €/l

1,583 €/l Carrefour, Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 25): 1,586 €/l

1,586 €/l BP Antequera, Antequera (Polígono Parque Empresarial, cruce del Romeral): 1,589 €/l

1,589 €/l Repsol, Antequera (Calle El Efebo, s/n): 1,592 €/l

1,592 €/l Moeve, Málaga (Calle Prósper Mérimée, 21): 1,592 €/l

1,592 €/l Moeve, Casabermeja (A-45 km. 147,8): 1,592 €/l

Gasolina 98

Repsol, Torrox-Costa (Carretera Málaga-Almería km. 282): 1,656 €/l

1,656 €/l Repsol, Osunillas-Peña Blanquilla (Carretera CR-MA-426 km. 1): 1,663 €/l

1,663 €/l Repsol, Benalmádena (Av. García Lorca-Arroyo de la Miel, 17): 1,663 €/l

1,663 €/l Repsol, Nerja (Carretera N-340 km. 290,5): 1,667 €/l

1,667 €/l Repsol, Torre del Mar (Avenida Andalucía, 169): 1,667 €/l

1,667 €/l Repsol, Marbella (AP-7 km. 187): 1,667 €/l

1,667 €/l Repsol, Vélez-Málaga (Rotonda Pago de la Mata, s/n): 1,667 €/l

1,667 €/l Galp, Ronda (Carretera A-367 km. 5): 1,674 €/l

1,674 €/l Repsol, Algarrobo (A-7 km. 277,8): 1,676 €/l

Diésel

Agla, Cerralba (Carretera de Cerralba km. 1): 1,707 €/l

1,707 €/l Cepsa, Benajarafe (N-340A km. 260): 1,719 €/l

1,719 €/l Repsol, Torrox-Costa (Carretera Málaga-Almería km. 282): 1,729 €/l

1,729 €/l Shell, Málaga (Camino de los Prados esq. calle Orotava, s/n): 1,736 €/l

1,736 €/l La Trocha, Coín (Carretera Coín-Cártama km. 1): 1,739 €/l

1,739 €/l Shell, Málaga (Avenida Velázquez, s/n): 1,745 €/l

1,745 €/l Carrefour, Málaga (Calle Sain Exupery, s/n): 1,745 €/l

1,745 €/l Carrefour, Torremolinos (Calle Antonio Márquez Muñoz, 25): 1,752 €/l

1,752 €/l Carrefour, Mijas (Autovía de los Lirios km. 210): 1,762 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Cádiz

En la provincia de Cádiz se observan algunas de las diferencias más amplias entre estaciones. Entre las opciones más económicas destacan:

Gasolina 95

Plenergy, Conil de la Frontera (Carretera Pradillo km. 1): 1,437 €/l

1,437 €/l Plenergy, Villamartín (Avenida de Arcos, 60): 1,437 €/l

1,437 €/l Plenergy, Jerez de la Frontera (Carretera Circunvalación km. s/n): 1,445 €/l

1,445 €/l Plenergy, La Línea de la Concepción (Calle Perdiz, 1): 1,447 €/l

1,447 €/l Plenergy, Chiclana de la Frontera (Avenida de los Descubrimientos, 35): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, San Fernando (Carretera de la Batería de la Ardila km. s/n): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, Chiclana de la Frontera (Avenida del Mueble, 8): 1,455 €/l

1,455 €/l Plenergy, San Fernando (Calle Ferrocarril, s/n): 1,455 €/l

1,455 €/l Gacosur Barbate, Barbate (Polígono El Olivar, Parcela 5.1): 1,459 €/l

1,459 €/l Plenergy, San Roque (Carretera CA-2324 km. s/n): 1,477 €/l

Gasolina 98

Carrefour, El Puerto de Santa María (Carretera Madrid Cádiz km. 653): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, Arcos de la Frontera (Carretera crta. Nacional N-342 km. 26,8): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, San Fernando (Calle Ferrocarril 39 B, 39): 1,603 €/l

1,603 €/l Carrefour, Los Barrios (Carretera Cádiz-Málaga km. 112,9): 1,612 €/l

1,612 €/l Moeve, Chipiona (Carretera A-480 km. 24,1): 1,621 €/l

1,621 €/l Repsol, Jerez de la Frontera (CL Barrio Caulina, acceso N-4): 1,627 €/l

1,627 €/l Repsol, El Puerto de Santa María (Carretera P-603 M.D. km. 1): 1,631 €/l

1,631 €/l Repsol, El Puerto de Santa María (CR P-603, P.K. 1 M.I.): 1,631 €/l

1,631 €/l Carrefour, La Línea de la Concepción (Avenida de la Colonia, 9): 1,631 €/l

1,631 €/l Carrefour, Jerez de la Frontera (Carretera Nacional IV, km. 641, Puerta del Sur): 1,631 €/l

Diésel

GM Oil, El Puerto de Santa María (Carrer El Palmar, 11): 1,619 €/l

1,619 €/l Tamoil, Jerez de la Frontera (Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1): 1,690 €/l

1,690 €/l Shell, La Línea de la Concepción (Avenida Ronda Norte, 2): 1,690 €/l

1,690 €/l CCA Cañada Ancha, Barbate (Polígono Avenida de los Marineros, 14): 1,699 €/l

1,699 €/l E.S Ntra Sra del Rosario, Bornos (Polígono Cantarranas Ind, 1): 1,717 €/l

1,717 €/l Shell, Jerez de la Frontera (A-480 km. 25,8): 1,718 €/l

1,718 €/l E.S. Shell La Frontera, Arcos de la Frontera (Carretera Arcos-Medina km. 9,200): 1,726 €/l

1,726 €/l Tarifuel, Tarifa (Urbanización La Marina, 614): 1,726 €/l

1,726 €/l Shell, El Puerto de Santa María (C/ Luis M. Fernández, s/n, centro comercial M): 1,727 €/l

1,727 €/l Bfuel Algeciras, Algeciras (Avenida del Estrecho, 7): 1,727 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Córdoba

En Córdoba, los precios también varían según la localidad. Estas son algunas de las estaciones más económicas actualmente:

Gasolina 95

Carrefour, Baena (Carretera A-305 km. 60): 1,474 €/l

1,474 €/l Carrefour, Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,510 €/l

1,510 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,529 €/l

1,529 €/l Repsol, Villanueva de Córdoba (Carretera CO-420 km. 152): 1,537 €/l

1,537 €/l Campsa, Puente Genil (Calle Estepa, 1): 1,537 €/l

1,537 €/l Repsol, Cardeña (Carretera CR-420 km. 181,7): 1,537 €/l

1,537 €/l Repsol, Fuente Obejuna (N-432 km. 179,6): 1,537 €/l

1,537 €/l Repsol, Belmez (Calle Trajano, 8): 1,537 €/l

1,537 €/l Repsol, Villanueva de Córdoba (Avenida Cardeña, s/n): 1,537 €/l

1,537 €/l Repsol, La Montiela (Carretera CO-740 km. 22,8): 1,537 €/l

Gasolina 98

Carrefour, Baena (Carretera A-305 km. 60): 1,531 €/l

1,531 €/l Repsol, Alcolea (CR N-4 km. 384,8): 1,574 €/l

1,574 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,621 €/l

1,621 €/l Repsol, La Carlota (Autovía A-4 km. 432): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Córdoba (CR N-4 km. 392,9): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Pozoblanco (Carretera C-420 km. 131): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Córdoba (Camino de Turruñuelos, parcela 4.1): 1,640 €/l

1,640 €/l Repsol, Córdoba (CR N-4 km. 398,3): 1,645 €/l

1,645 €/l Repsol, Córdoba (Carretera N-4 km. 668,6): 1,645 €/l

1,645 €/l Repsol, Córdoba (Calle José María Martorell, s/n): 1,649 €/l

Diésel

Carrefour, Baena (Carretera A-305 km. 60): 1,672 €/l

1,672 €/l Carrefour, Puente Genil (Carretera La Rambla, s/n): 1,672 €/l

1,672 €/l Enerplus, Lucena (Avenida de la Guardia Civil, 9): 1,725 €/l

1,725 €/l Moeve, Cabra (Plaza Diputación, s/n): 1,731 €/l

1,731 €/l Moeve, Cabra (Carretera Andújar-Lucena km. 103,9): 1,731 €/l

1,731 €/l Repsol, Doña Mencía (Carretera Cabra-Baena km. 92): 1,739 €/l

1,739 €/l Carrefour, Córdoba (Carretera Madrid km. 400): 1,763 €/l

1,763 €/l Agla, Nueva Carteya (Avenida Andalucía, s/n): 1,789 €/l

1,789 €/l Shell, Priego de Córdoba (Carretera Algarinejo, s/n): 1,799 €/l

1,799 €/l Enerplus, Benamejí (N-331 km. 495,8): 1,799 €/l

Gasolineras más baratas hoy en Granada

En Granada, las estaciones de Motril y Guadix se sitúan entre las más económicas.

Gasolina 95

GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,479 €/l

1,479 €/l Carrefour, Granada (Carretera N-323 km. 134): 1,565 €/l

1,565 €/l Repsol, Albuñol (A-345 km. 64,7): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Huéscar (Carretera Puebla Don Fadrique km. 1): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Pinos Puente (Calle La Redonda, 1): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Puerto Lope (Avenida Andalucía, 122): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Cuevas del Campo (Carretera A-315 km. 76): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Guadahortuna (Carretera N-324 km. 175,3): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Vélez de Benaudalla (Carretera N-323 km. 187,5): 1,574 €/l

1,574 €/l Repsol, Castril (Carretera Pozo Alcón-Huéscar km. 30): 1,574 €/l

Gasolina 98

Cepsa, Granada (Polígono Industrial Almanjáyar, parcela 55-80-0-01): 1,649 €/l

1,649 €/l Repsol, Huéscar (Carretera Puebla Don Fadrique km. 1): 1,658 €/l

1,658 €/l Carrefour, Granada (Carretera N-323 km. 134): 1,658 €/l

1,658 €/l Repsol, Moraleda de Zafayona (A-92 km. 212,7): 1,672 €/l

1,672 €/l Repsol, Moraleda de Zafayona (Autovía A-92 km. 209,7): 1,672 €/l

1,672 €/l Repsol, Moraleda de Zafayona (A-92 km. 212,7): 1,672 €/l

1,672 €/l Repsol, Cuevas del Campo (Carretera A-315 km. 76): 1,676 €/l

1,676 €/l Repsol, Granada (Avenida Pulianas, s/n): 1,681 €/l

1,681 €/l Repsol, Albuñol (A-345 km. 64,7): 1,685 €/l

1,685 €/l Repsol, Caniles (Carretera C-323 km. 5): 1,685 €/l

Diésel

GM Oil, Motril (Calle Santo Domingo, 23): 1,599 €/l

1,599 €/l BP, Benalúa de las Villas (Carretera A-403 km. 129): 1,679 €/l

1,679 €/l Tamoil, Granada (Avenida Andalucía, s/n): 1,706 €/l

1,706 €/l Carrefour, Granada (Carretera N-323 km. 134): 1,763 €/l

1,763 €/l Repsol, Almuñécar (Avenida Salobreña, 1): 1,763 €/l

1,763 €/l Agla San Francisco, Loja (Avenida Tierno Galván, 1): 1,789 €/l

1,789 €/l Taki-Oil, Peligros (Plaza Navegran, parcela 23): 1,799 €/l

1,799 €/l BP Venta del Peral I, Cúllar (Autovía A-92 km. 354): 1,800 €/l

1,800 €/l BP Venta del Peral II, Cúllar (Autovía A-92 km. 354): 1,800 €/l

1,800 €/l Repsol, Iznalloz (Carretera A-308 km. 1): 1,814 €/l

Mapa del precio de la gasolina en Andalucía

Estos que hemos visto son los precios, a primera hora de la mañana de este domingo 22 de marzo, pero sabemos que el precio de la gasolina va cambiando acorde a cómo lo hace el mercado. Por ello, si deseas hacer una consulta más exacta te recomendamos la herramienta que pone a nuestra disposición el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de su web Geoportal. En ella puedes ver un mapa con todas las gasolineras y estaciones de servicio y filtrar por comunidades, municipios y localidades. Podrás ver tanto dónde se sitúan en el mapa como los precios actualizados.

A continuación puedes ver el mapa a modo de ejemplo de Sevilla y sus estaciones de servicio más económicas tal y como se muestra en Geoportal.