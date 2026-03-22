Hoy, 22 de marzo de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas mínimas estables y un ligero ascenso en las máximas. Se esperan heladas débiles en el sistema Ibérico y un viento variable que se tornará moderado del noroeste en la depresión del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa suave

El cielo se presenta despejado en Zaragoza, como si se estuviera desperezando lentamente al amanecer. Con una temperatura mínima de 5 grados, la mañana se siente fresca, pero a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 21 grados, ofreciendo un ambiente agradable. La brisa suave, con vientos que soplan a 20 km/h, aportará un toque de frescura, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:17. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La sensación térmica alcanzará los 20 grados, haciendo que la jornada sea ideal para pasear y disfrutar del aire libre.

Calatayud: nubes grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias hagan su aparición, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, pero la humedad, que puede llegar al 85%, hará que la sensación térmica sea más intensa. Con una probabilidad de lluvia del 40%, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 16 grados. Aunque hay una leve brisa que soplará a unos 20 km/h, no se esperan lluvias ni cambios significativos a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por las calles, disfrutar de una buena conversación en una terraza o simplemente relajarse al aire libre. Aprovechar estas horas de tranquilidad puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la vida cotidiana.