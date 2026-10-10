Cielos nublados y algunas lluvias en Andalucía, según la AEMET

Las condiciones meteorológicas en Andalucía para hoy, 10 de octubre de 2026, nos traen cielos con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, donde se espera alguna precipitación débil ocasional. En el conjunto del territorio, predominarán cielos poco nubosos pero con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el valle del Guadalquivir y el extremo occidental, mientras que las máximas se mantendrán estables. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de Levante en el litoral almeriense y el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de octubre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, donde esta jornada de finales de octubre nos regala una mañana despejada, ideal para disfrutar de los primeros rayos de sol que emergen a las 08:27. A medida que el día avanza, la temperatura sube, alcanzando hasta 30 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica también podría elevarse, haciéndonos sentir un calor más intenso. El viento sopla de forma suave y aunque no se prevé lluvia, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado.

Ya por la tarde, el cielo seguirá mantenido sin nubes que interrumpan la luz dorada del ocaso, que se irá despidiendo a las 19:53. Con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 27 grados, la calidez se mantendrá, creando un ambiente acogedor para pasear. La noche no traerá sorpresas, con un suave descenso hasta los 19 grados y la promesa de un descanso tranquilo, donde la brisa será un alivio tras un día soleado.

CÃ³rdoba: aire fresco y nubes cambiantes

En Córdoba, la jornada amanece con un aire fresco que anuncia inestabilidad. Las nubes grises cubren el cielo y una brisa inquieta recorre las calles, presagiando cambios en el tiempo a medida que avanza el día. Este panorama se tornará más dinámico, llevando consigo la posibilidad de un descenso marcado en las temperaturas, que oscilarán entre los 10 y 28 grados.

A medida que el sol se eleva, el ambiente se siente más pesado con una humedad que puede alcanzar el 40%. La tarde traerá momentos de viento fuerte, con ráfagas de hasta 40 km/h y aunque no se prevén lluvias intensas, no está de más considerar llevar paraguas. Un consejo práctico: ¡no olvides abrigarte si decides salir a disfrutar del día!

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 28 grados. Las condiciones serán agradables para realizar actividades al aire libre, con un viento leve que se dejará sentir sin incomodar.

Aprovechar el día es una excelente opción, ideal para pasear por el parque o disfrutar de una tranquila tarde en la terraza. La atmósfera será propicia para las actividades cotidianas, ofreciendo un respiro en la rutina y la oportunidad de relajar la mente.

Ambiente ideal para actividades al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado que promete una jornada agradable. La temperatura mínima se sitúa en 19°C, con una sensación térmica que podría descender ligeramente. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 20°C y los vientos del este soplarán suavemente a unos 5 km/h, creando un ambiente fresco y cómodo. La humedad, aunque presente, se mantendrá en niveles medios, evitando que el calor sea agobiante.

Por la tarde, el sol llevará la temperatura hasta un máximo de 27°C, en un entorno mayormente despejado que favorecerá los planes al aire libre. No se esperan lluvias y la sensación térmica será similar a la del termómetro, haciendo que la jornada sea ideal para disfrutar de las hermosas horas de luz que nos brindará el sol antes de su puesta a las 19:55.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 14 grados, con una suave brisa del noreste que acompaña y refresca el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera una jornada cálida, alcanzando los 24 grados por la tarde, con cielos igualmente despejados.

Con esta tendencia de buen tiempo, aprovecha para salir y disfrutar del sol; no olvides llevar una camiseta ligera y gafas de sol para hacer frente a la calidez de la tarde. La noche se espera tranquila y fresca, perfecta para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado con lluvia al atardecer en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de un suave amanecer con temperaturas alrededor de 18°C. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26°C, mientras que el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h. Sin embargo, no olvidemos que la probabilidad de lluvia se asoma en la tarde-noche, con unas gotas esporádicas que podrían refrescar el ambiente.

Se recomienda disfrutar del sol por la mañana, pero preparar un paraguas para la tarde, ya que se prevén algunas precipitaciones puntuales. La sensación térmica podría variar desde los 18°C hasta los 26°C, lo que añadirá un contraste interesante a la experiencia del día. Mantén un ojo en el cielo y aprovecha cada momento.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco que invita a salir a disfrutar de la ciudad. Las temperaturas rondan los 12 grados y la humedad proporciona una agradable sensación. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados por la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente claro.

Aprovechando este espléndido tiempo, es ideal salir con ropa ligera y disfrutar de un paseo al aire libre. No olvides protegerte del sol, que estará radiante en su esplendor esta tarde. Una jornada perfecta para disfrutar de la calidez de Granada.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde calurosa

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana, donde los termómetros marcarán alrededor de 19 grados. A medida que avance el día, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 25 grados por la tarde, con un ligero aumento en la humedad que dará un toque cálido a la jornada.

Tengan en cuenta que aunque no se prevén lluvias durante la mañana, la tarde podría traer alguna ligera precipitación, por lo que se recomienda llevar un paraguas. El viento soplará con suavidad del sureste a 10 km/h, ofreciendo un alivio ante el calor.