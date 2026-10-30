Netflix acaba de estrenar el thriller de atracos con Luis Zahera y Laia Costa que va a romper todos los récords del streaming

Acostumbrados a verle dirigir comedias familiares tan ingeniosas como estimulantes, el estreno de Colisión habrá pillado un tanto de sorpresa a aquellos que hayan seguido la trayectoria de Daniel Sánchez Arévalo. Ganó en 2007 el Goya a la mejor dirección novel por AzulOscuroCasiNegro, aunque la mayoría de espectadores españoles seguramente le recordarán más por éxitos como Primos o La gran familia española. Ahora, el madrileño se pone por primera vez a los mandos de un thriller de atracos que se contextualiza en plena crisis económica y que concentra en su reparto a un buen grupo de estrellas de nuestro cine.

Colisión está disponible desde hoy mismo en Netflix. Un estudio con el que Arévalo ya había colaborado anteriormente en la aplaudida Diecisiete y en la miniserie Las de la última fila. Dos productos que en su momento encandilaron a los suscriptores de la «gran N roja». El director siempre ha contado con grandes intérpretes en los castings de sus películas y Colisión no iba a ser menos. En el elenco vemos a toda una retahíla de actores premiados en los Goya, como Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Navas, Lluís Homar y Álvaro Cervantes. Piezas clave para transmitir la pura tensión de un entramado repleto de engaños y trampas, donde nada es lo que parece.

En este salto de género, Arévalo no ha estado solo. Para crear el libreto, el realizador ha contado con la ayuda del guionista Ramón Campos, quien sí está especializado en el thriller criminal, habiendo sido el responsable de productos como Fariña, El caso Asunta o La viuda negra.

¿De qué trata ‘Colisión’?

Según la sinopsis oficial compartida por Netflix, la historia de Colisión es la siguiente: «La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más, pronto se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel».

El trabajo de Sánchez Arévalo no cae en el esquema narrativo prototipo de las cintas de atracos, sino que la cadena de acontecimientos se repite bajo las diferentes miradas de los personajes, armando un rompecabezas de giros constantes que ponen en jaque cualquier suposición que pudiese tener el público de su premisa.

Con poco más de una hora y media de duración, el reparto secundario se completa con la presencia de Jorge Cabrera, Alba Fontecha, Imma Sancho e Ismael Martínez.

Daniel Sánchez Arévalo quería cambiar sí o sí de género

Charlando con Ramón, tal y como se revela en una nota de prensa de Netflix y Bambú Producciones, el director español explicó sus deseos de descansar un poco de las dramedias familiares a las que nos tenía acostumbrados:

«Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión».

Colisión ya está disponible en Netflix.