Estrella, enfermera, compró 3 casas en ruinas en un pueblo asturiano y las restauró como proyecto de vida mientras superaba un cáncer: su ayudante es su madre de 84 años

Cuando Estrella recibió el diagnóstico de cáncer, ya había comprado las tres casas y tenía a un albañil trabajando en Asturias para mudarse a una aldea remota.

Según ha contado en el canal de YouTube Hilux_aventura, al principio supervisaba la reforma desde Barcelona gracias a las fotos que le enviaba una vecina. Y siempre que los médicos se lo permitían, viajaba hasta Asturias para ver el avance de su nueva vida.

El lote le costó unos 34.000 euros, aunque por delante quedaba una rehabilitación considerable. Lo más increíble es que cuando tomó la decisión en el pueblo sólo vivía una familia.

Cómo tomó la decisión de mudarse a tres casas por reformar en una aldea de Asturias

Antes de decidirse, Estrella y su hermana organizaban escapadas desde Barcelona para visitar viviendas en Asturias. Disponían de tres o cuatro días y procuraban aprovecharlos viendo distintas opciones.

Eso sí, la decisión de irse a una aldea remota sin casi habitantes no es fácil. Las viviendas abandonadas le gustaron desde un principio, pero las cuestas del pueblo parecían un inconveniente.

De hecho, Estrella ha reconocido que fue el entusiasmo de una amiga la que acabó por convencerle. Aunque 34.000 euros por tres casas parezca una ganga, lo cierto es que necesitaban una inversión enorme para empezar a vivir.

En el vídeo de YouTube en el que enseña su casa, ha explicado cómo vivió las obras durante la enfermedad: «Cada vez que la vecina me mandaba una foto era como, ‘Ah, tengo que ir, tengo que ir’». Poder regresar le daba ánimo: «A mí me ha dado la vida».

La vida en una aldea de Asturias: de auxiliar de enfermería a restaurar muebles

Estrella había trabajado como auxiliar de enfermería en el Hospital Clínico de Barcelona. Un problema de columna, por el que tuvieron que operarla, la obligó a retirarse de una profesión que le gustaba. Eso sí, antes del cáncer, comprar una casa en Asturias ya era una ilusión.

Una de las viviendas alberga ahora su taller, donde guarda hierros, maderas y objetos recuperados para buscarles utilidad. «Me pongo mi música y aquí yo sola en la gloria», ha explicado. Incluso hay veces que trabaja hasta altas horas de la noche.

Por ejemplo, ha enseñado varios cabeceros, un armario y mesitas hechas por ella. También ha convertido botes de aceitunas y restaurado muebles de otras casas. Respecto a la reforma, es un proyecto de vida y avanza a su ritmo: «Me pongo, me canso, me tumbo».

Tiene 84 años y está ayudando a su hija a reformar una casa abandonada

Estrella no es la única persona especial en su familia y se ha buscado una buena compañera de aventuras. Su madre, con 84 años, le está ayudando a reformar las casas.

Por increíble que parezca, ha ayudado a retirar escombros, mover piedras y despejar pasos que la vegetación había cerrado. Además, se ocupa del huerto y ha recuperado el acceso a la fuente.

Ahora madre e hija pasan largas temporadas allí, mientras la hermana acude de vacaciones y ha comprado otra vivienda del pueblo. Cuando Estrella se queda sola, cuenta que los vecinos se acercan con comida.