Fran Carrillo, portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía, ha exigido este miércoles el final de «todos los chiringuiros», de los que dice que son «inmorales y denunciables». «Me da igual que sea para defender una lengua o la reproducción del berberecho», ha señalado.

Concretamente, Carrillo ha señalado: «Me da igual el color del chiringuito. Me da igual que sirvan pescado o carne. Me da igual que sea para defender una lengua o la reproducción del berberecho. Me da igual que sea en Andalucía, Madrid, Valencia o Cataluña. Todos los chiringuitos son inmorales y denunciables. TODOS».

Carrillo ha pasado de la popularidad en Andalucía a la fama a nivel nacional por sus directas intervenciones en el Parlamento de Andalucía, así como por sus polémicos comentarios en redes sociales, donde suele opinar sobre la actualidad política y donde suele mostrar su clara apuesta por la continuidad de la formación naranja como un partido clave en el futuro de España.

En pleno terremoto político tras la moción de censura impulsada en Murcia por Cs, Carrillo fue más claro que nunca en la Cámara autonómica: «Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». «Damos vergüenza».

Marta Bosquet, también miembro del partido naranja y presidenta del Parlamento de Andalucía, le llegó a pedir entonces, «por favor, decoro parlamentario». Pero Carrillo continuó: «Permítame Presidenta, esto está recogido en el diario de sesiones. Esta frase no me pertenece a mí, pertenece al presidente de la I República, Estanislao Figueras, cuando en una situación similar estableció su hartazgo ante todas sus señorías».

Recientemente, Carrillo también era muy aplaudido en redes sociales tras estallar contra Manuel Castells, ministro de Universidades, que señaló hace unos días que «condenar a los alumnos por un suspenso es elitista» porque «machaca a los de abajo y favorece a los de arriba». Ante tal afirmación, Carrillo recordó al «ministro vago» que es «al revés», pues «los alumnos de familias menos pudientes tienen en la excelencia académica la mejor forma de ascender socialmente».

En este sentido, Carrillo subrayó que le élite, a la que «pertenece» Castells, «siempre podrá comprar sus aprobados en las privadas». «Los suspensos de hoy son vuestros votos de mañana», concluía el portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz.